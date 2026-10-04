Series verticales: el fenómeno que mueve millones y llega a Uruguay con historias para mirar desde el celular
Amores por videollamada y una peluquería donde todo puede cambiar: dos series uruguayas prueban el formato vertical. ¿Cómo logran que el espectador siempre quiera ver un capítulo más? Directores y publicistas cuentan cómo se crean estas historias breves y qué desafíos plantea el formato.
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar
Te puede interesar