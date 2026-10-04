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El País Domingo

Series verticales: el fenómeno que mueve millones y llega a Uruguay con historias para mirar desde el celular

Amores por videollamada y una peluquería donde todo puede cambiar: dos series uruguayas prueban el formato vertical. ¿Cómo logran que el espectador siempre quiera ver un capítulo más? Directores y publicistas cuentan cómo se crean estas historias breves y qué desafíos plantea el formato.

Manuella Sampaio.
Manuella Sampaio
04/10/2026, 04:00
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Serie "Es amor?"
Toma de la serie "Es amor?", de Sebastian Bednarik.
Foto: gentileza

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