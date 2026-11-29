En las reuniones familiares, Sudamtex volvía en los relatos sobre las jornadas de trabajo y las fiestas de fin de año. Verónica Techera (26) conoció la historia de la fábrica textil de Colonia a través de su suegro, que le hablaba de los años que había trabajado allí y de los recuerdos de su propio padre, también vinculado a la planta. El cariño con que evocaba aquellos tiempos le dejó una pregunta que terminaría por dar origen a Tejiendo Memorias: ¿qué iba a pasar con todo eso cuando ya no estuvieran quienes podían contarlo?

Cuando empezó a estudiar la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales de la Udelar, Techera volvió sobre lo que había escuchado en su casa. Habían pasado 25 años desde el cierre de la fábrica y, cuanto más se acercaba a su pasado, más advertía cuánto quedaba por recuperar. Los testimonios familiares hablaban de un lugar de trabajo, pero también permitían entender cómo había crecido Colonia. La actividad de Sudamtex atrajo a familias que llegaron en busca de oportunidades e incidió en el desarrollo de viviendas, escuelas y la UTU.

En los primeros testimonios que recogió conviven el cariño y la tristeza. Hay quienes pasaron allí buena parte de su vida laboral y todavía conservan amistades nacidas en la fábrica. Para muchas familias, el cierre puso fin a una etapa que había marcado su vida cotidiana. Techera y Tomás Carro (19), los impulsores de la iniciativa, pertenecen a una generación que conoció ese mundo a través de los recuerdos de otros. Ahora quieren que esas voces lleguen también a quienes crecieron sin escucharlas.

Carro se sumó por su interés en acercar la cultura a la comunidad. Estudia para ser Analista en Programación en CTC y aporta una mirada ligada a la comunicación y la tecnología. Juntos impulsan Tejiendo Memorias desde Nodo Cultural Colonia, en el marco de Jóvenes CreaTIvos, un programa de la Fundación ROFÉ, con el acompañamiento de la Dirección de Cooperación Internacional de la Intendencia.

Sudamtex cerró en 2001. Foto: Verónica Techera

Lo que Techera conoció a través de su suegro es apenas una parte de una memoria colectiva. Por eso, la propuesta está abierta a quienes trabajaron en Sudamtex, a sus familias y a las personas y grupos que desde hace años investigan la fábrica o conservan materiales sobre ella. Una foto, un objeto o un recuerdo compartido en voz alta pueden ser el punto de partida de otra historia.

Testimonios y archivos

El primer paso de Tejiendo Memorias será convocar a extrabajadores, familiares, investigadores, grupos e instituciones interesados en la historia de Sudamtex. La Dirección de Cooperación Internacional de la Intendencia de Colonia articulará el encuentro, que buscará conocer qué materiales se conservan, qué investigaciones están en marcha y cómo pueden colaborar quienes ya trabajan sobre el pasado de la fábrica. También podrán participar quienes tengan una fotografía, un documento, un objeto o un recuerdo para compartir.

La decisión de empezar por esa convocatoria se afianzó en una reunión de Techera y Carro con el director de Cooperación Internacional, Alfredo Martínez, y los asesores del proyecto: el historiador coloniense Marcelo Díaz y el realizador audiovisual Ignacio Domínguez. La iniciativa está en una etapa inicial y el equipo todavía define cómo recoger los testimonios, documentar los materiales y preservarlos. El intercambio con quienes ya reunieron relatos y documentos ayudará a trazar ese camino.

A futuro, los impulsores prevén alojar un archivo digital sobre Sudamtex en Nodo Cultural Colonia, la plataforma con la que buscan conectar y difundir iniciativas culturales del departamento. También preparan el primer número de una revista mensual, en ediciones digital e impresa, para dar a conocer proyectos, talleres, actividades e investigaciones de Colonia.

Trabajadores de Sudamtex. Foto: Roberto Kidd

Con el archivo, Techera y Carro esperan que las nuevas generaciones puedan reconstruir el lugar que ocupó Sudamtex en la vida del departamento. Para quienes trabajaron en la planta, será una oportunidad de contar esa historia con sus propias palabras y dejarla al alcance de sus familias y de la comunidad.