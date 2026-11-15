Opinión | Hoy, los miro y son Gardel

El frentista new age es un perfil indetectable para las encuestas porque sanatea y se hace el que no le interesa la política si se le pregunta. Es básicamente una persona que no leyó demasiado (bah, como casi nadie en esta época) pero este ciudadano se ufana de eso olímpicamente. Superbo. No tiene idea de quien era Carlos Marx (Engels cree que es una peluquería de barrio de esas que pululan por todos lados). Del Che Guevara le suena a pizzería el nombre, la confunde con el Chez Piñeiro que era un bar barrial y pasó a ser un local de comida para turistas. Todo cambia.

El frentista new age ama viajar. ¡Ah como goza este cristiano arriba de un avión! Es lindo verlos de a montones quemando combustible y haciendo moco el medio ambiente. Pollo o pasta: pollo, siempre que es más caro. ¡A desquitar perros! Por cierto, odia a Donald Trump pero se las ingenia -ahora- para marcar sutil distancia con la dictadura Delciana de Venezuela (“gringos jodidos” siempre murmulla). Igual anda por Miami a lo loco y se marea en la noche al creerse que ese es su ambiente. No capta mucho por qué hay tanto cubano, pero como está en plan de turista no piensa demasiado (sí, ya sé, no lo digan, piénsenlo). Eso sí, de Fidel Castro sigue imaginando que era un ser celestial y que los de ahora son los delincuentes. Igual, en Miami no discute, se hace el fesa, dice que ama a Messi (mentira es anti argentino) y la va de piola. Muy lagarto el foquil.

Al F.A. new age le gusta Punta, pero -en el fondo- saben (eshos) que son sapos de otro pozo. Van, pero les duelen los precios, y no tienen muy claro lo de las categorías, lo de las zonas, los piques, y creen que el borbotón es todo lo mismo desde que Fercho Pereira tira besos por José Ignacio. Eso sí, van distraídos a La Huella, les vuelan los dientes y en seguida bajan a la realidad del capitalismo posmoderno progre de verano. ¡Duele comer mirando a Galperín! ¿Mami hay milanga en la heladera pa la noche?

En Montevideo aman Malvín, sigue siendo “la” zona de confort. También se mueven hacia el este en diversos lugares que fueron colonizando a lo largo de la Interbalnearia, tan elegante y tan fina toda ella, para mostrarle al turista inversor que busca lugares como las salidas de Miami estupendas y rococó (¡Pototo pashame una frita!).

Lo del Carnaval es otra cosa que les hace tanto bien. Se sienten que allí son “el” pueblo. Bajan de los tutu eléctricos, y sienten esa cosa popu de ir al templo del teatro de verano. Allí, entre choripanes, chelas, justicia social declamada, sentido de barra, odio de vestuario al mezquino ser humano de derecha, van entre couplé y couplé recibiendo el sacramento carnavalero. Todos allí se sienten uno, uno son todos y el amor veraniego no se hace sentir: la pulsión new age es entre ellos mismos, con endogamia política como una divina beatificación. Amén. Amén. Amén.

El frentista new age topísimo va para Cabo Polonio (hay cada figurita allí). Recorre algunos balnearios y le pega al pichurro de lo lindo. Pepe lo habilitó, divino Pepe que estás en los cielos. Amén. Amén. Amén.

Eso sí, manguean lo que pueden al Estado, parientes, hijos, publicidad, rosqueo, entradas a eventos, un vasito de agua, papel higiénico o licitaciones pelotudas, no le hacen asco a nada. La tienen clara, ahora o nunca. Y es ahora. Buenos dientes tiene esa tropa, porque muerden, aprietan y corren toda la cancha. ¡Que lo parió Mendieta y yo los conocía en mi barrio y eran igual que nosotros! Hoy, los miro y son Gardel.