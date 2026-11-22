El tema es casi siempre el mismo. Es como asumimos lo que queremos ser, siendo quienes somos. En Uruguay, la verdad, hay gente que está chocha con lo que somos, me refiero a la forma de ser de los uruguayos, con ese estilo cansino y lento, con la idiosincrasia del “más o menos” y con eso de la “atamo con alambre”. Seamos francos, no somos lo que querríamos ser y no es culpa de nadie en concreto sino de todos. Y no es la caricatura de tomadores de mate lerdos (todos tomamos mate) es la realidad de nuestra baja velocidad ante la vida misma.

Hay, además, un problema mental -de postura mental digo- en el país. Existe una cultura del micro-curro que está extendida en demasía. Si se consigue palenque donde rascarse, está todo bien pal que se prende, el resto come gofio. Y digo todo esto es porque ni siquiera hay doble discurso al respecto: no hay vergüenza, si pueden perforar al Estado y sacarle a lo chacal algo, lo asesinan, y lo hacen desde ternuras nepotistas y hasta empresarios piratas que conocen todas las sombras y las borran con dos linternas compradas en Tristán Narvaja (usadas). Y no son de nadie (políticamente) todos estos seres, o más bien son siempre oficialistas estas barras de termitas.

Soy un boludo importante porque alguna vez creí que podíamos ser algo parecido a un país nórdico. Que se yo, me comí el cuento de los países del norte de Europa. Me compré todos los boletines: que el estado de bienestar, que la orientación en políticas públicas, que matarse por empujar esas causas y que al final la gente entiende los sacrificios.

¡Minga! La gente lo que quería era y es: que no la afanen con los impuestos, que no la maten dos pastosos en una esquina, que se pueda vender dos tomates y no pagarle uno al Estado, que se pueda caminar sin olor a estiércol montevideano y comer un asado en paz viendo el clásico. Eso quiere la gente, no pide la estatua de la libertad en el sur de América. No hay que ser gil, solo sensato y respetar la dignidad de todos. Y los del interior que no los botijeen. Por eso cuando no cumplimos con nosotros mismos nos latinoamericanizamos, nos achicamos.

Yo no sé qué nos pasó, pero somos récord de suicidios, de cocainómanos, plagados de calles con porros, de adolescentes mamados, de narcos famosos pululando, de un elenco que no enorgullece ni a la mamá de los ministros, de homicidios delirantes y de un tránsito que muestra lo mal educados que somos. Yo no sé, de veras somos una berretada lo que nos padecemos a nosotros mismos. Y paso un pique (hablo con mucha gente) es tal la alienación que anda por allí que van a aparecer fórmulas psicodélicas en el Frente Amplio (como ideas redentoras) que ni imagina el más pintado. Los chicos del gobierno van rumbo a una locura (ya al presidente Yamandú Orsi lo empiezan a abandonar: hágame caso presidente, revuelque a alguno contra las chapas para marcar autoridad y aguante el partido. ¡Su barra es de terror!). Y bue, los pimpollos empiezan a florecer y cualquier cantor de bondi cree que está para ganar Master Cheff. Ya lo van a ver. Solo los genios de los analistas progre no advierten las sirenas que auguran el despelote que se viene. Lo del FA es y será un desfile de carnaval con montones de micro candidatos. Ya van a ver, no tiene control la cosa y les sirve para abrazar a todos en la carnicería y “acumular”, como les gusta decir.