Los talleres de luthería que reparan y construyen instrumentos para orquestas del Sodre con maderas nacionales
Hay uno en Montevideo y otro en Paysandú, y llevan construidos unos 18 instrumentos con maderas típicas del Uruguay. Todos los años un reconocido luthier argentino dicta un taller intensivo y otro online.
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