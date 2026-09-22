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El País Domingo

Los talleres de luthería que reparan y construyen instrumentos para orquestas del Sodre con maderas nacionales

Hay uno en Montevideo y otro en Paysandú, y llevan construidos unos 18 instrumentos con maderas típicas del Uruguay. Todos los años un reconocido luthier argentino dicta un taller intensivo y otro online.

Analia Filosi
Analía Filosi
22/09/2026, 04:00
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Taller Internacional de Luthería en el Sodre.
Foto: Ignacio Sánchez.

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