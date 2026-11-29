En su juventud y sin saber navegar, fue el primer uruguayo en cruzar el Atlántico en solitario, a bordo de un velero que había encontrado abandonado. Después pasó 19 años dando la vuelta al mundo, en ese mismo barco de ocho metros de largo. Su libro, Hasta donde me lleve el viento, publicado en Uruguay hace 21 años, acaba de ser reeditado en España. Y ha llegado, como él, a los rincones más recónditos.

“El libro ha viajado por el mundo más que yo”, dice Eduardo Rejduch de la Mancha (Montevideo, 1952). Para él, el recorrido editorial tiene algo de prolongación de sus propias travesías: el libro sigue su andadura mientras su autor pasa cada vez menos tiempo en el mar. “Si vos querés aprender a navegar, no lo leas”, dice entre risas. Y agrega: “Es un libro como de cuentos, pero tiene mucho humor”. Hasta donde me lleve el viento es, sobre todo, la historia de una vida que se fue escribiendo sobre la marcha, sin demasiados planes y con una confianza casi quijotesca en que el camino -o el mar- terminaría por mostrarle el rumbo.

El apellido compuesto no es un seudónimo ni una ocurrencia literaria. La Mancha le viene de su madre, cuya familia era de Canelones. Rejduch, en tanto, proviene de su padre y es de origen polaco: sus familiares emigraron al Cerro y trabajaron en los frigoríficos. La coincidencia con el territorio de Don Quijote parece, sin embargo, demasiado apropiada para dejarla pasar. Ambos tuvieron algo de aventureros obstinados, aunque el navegante, a diferencia del hidalgo, no necesitó imaginar molinos para lanzarse contra lo desconocido.

Alma libre e inquieta

En 1978 Rejduch había recorrido América Latina por tierra. Y aquel viaje terminó de convencerlo de que no quería quedar atado a un solo lugar. De chico le atraían el folclore (toca la guitarra), los gauchos, los matreros y la idea de libertad que encontraba en esas historias. “Donde vos hacés el fuego era tu casa”, recuerda. Con el tiempo trasladó esa imagen al mar. Y el agua se convirtió para él en un territorio sin fronteras, donde podía quedarse si encontraba un sitio que le gustara o volver a partir cuando sintiera la necesidad.

El 20 de diciembre de 1985, a las 10 de la mañana, con 33 años, salió de Canadá rumbo al este a bordo de El Charrúa. Llevaba un pan dulce, una botella de champán y un barco que había encontrado abandonado en una marina de Toronto, entre maderas y trastos viejos. Lo compró con poco dinero y lo reparó en tres meses. Lo que no tenía era experiencia suficiente para semejante empresa. “Cuando crucé la primera vez no sabía navegar. No sabía usar el sextante, no sabía de cartas de navegación”, recuerda.

Su carta náutica abarcaba América, Europa y África, y apenas señalaba tres puntos en las Azores. “Bueno, apunto más o menos por ahí para las Azores”, pensó. “Si le pegaba a África o a Europa, no importaba: para mí, cruzar el océano era lo más importante”, recuerda. Durante los primeros 20 días fue aprendiendo a orientarse, interpretar el sextante, calcular la latitud y manejar las velas. Pero la improvisación pronto dejó de ser una aventura pintoresca para convertirse en una cuestión de supervivencia.

Cerca de las Azores, en el mar de los Sargazos, el océano empezó a anunciar una tormenta. Rejduch vio el agua erizada y una oscuridad cerrada. Bajó las velas, pero una ola golpeó el barco y lo inclinó violentamente. Consiguió que El Charrúa se adrizara y puso un tormentín, una vela pequeña que permite mantener el movimiento de la embarcación en condiciones adversas. Después llegó el cansancio y la incertidumbre.

“Estaba muerto de frío, todo mojado, mirando lo que pasaba, como testigo de ese apocalipsis. Y decía: ‘¿Qué hago acá solo, en el medio del océano?”’, rememora.

En el interior del velero había unos faroles de querosén. Desde afuera, aquella luz le parecía una señal de refugio. Cerró el barco, se acomodó entre las dos literas, donde el movimiento era menor, y escuchó el agua golpeando el casco y las jarcias vibrando. “Él (el barco) me está salvando, él está luchando ahí afuera. Yo no sé qué hacer, que sea lo que Dios quiera”, recuerda que pensó. En ese momento sintió que entre El Charrúa y él se había establecido una relación que iba más allá de la utilidad de una embarcación. “Si me salvaba, si esto era así, hacíamos una hermandad”, recuerda. El velero lo había protegido y, por tanto, le sería fiel. Desde entonces, no quiso cambiarlo.

Eduardo Rejduch de la Mancha. LEO MAINE

Derrotero de 19 años

Rejduch recorrió casi todos los grandes mares y conoció los cinco continentes. En el camino tuvo que trabajar para mantenerse. En Sudáfrica llegó a tener apenas US$ 200 y consiguió empleo como camarero en Sea Point, donde vivía de las propinas. También instaló alarmas en bancos, hizo reparaciones, pintó barcos, trabajó en carpintería y construcción, y remolcó o condujo otras embarcaciones. La navegación no siempre podía pagar las cuentas, pero el trabajo en tierra le permitía volver al agua.

Hubo lugares donde el peligro no estaba en las olas. En Adén, en Yemen, llegó necesitado de agua, en una ciudad destruida por los conflictos y controlada por fundamentalistas. Recordaba que antes había sido un lugar abierto, donde las mujeres podían ir a la playa y mostrar el rostro. Cuando él llegó, la situación había cambiado por completo. “Estaba todo destruido. El puerto tenía una lamparita colgando”, cuenta. En una tienda encontró productos de ayuda humanitaria de Naciones Unidas que se vendían en forma irregular. El dueño, que tenía familiares en Argentina, terminó invitándolo a su casa y también lo llevó a la ciudad de Taiz.

Rejduch y Claudia, un amor que el uruguayo conoció en su viaje -y que lo hizo alterar parte de su recorrido- eran quizás los únicos occidentales en la zona. Al advertir que algunos habitantes los señalaban y empezaban a seguirlos, decidió marcharse. Su anfitrión se levantó con una metralleta y los acompañó hasta el barco.

Pero hubo otras aventuras temerarias. En el estrecho de Malaca, una zona afectada por la piratería, llegó a navegar de noche y sin luces para evitar ser detectado. Una de las situaciones más comprometidas, sin embargo, ocurrió cerca de Cerdeña. Seguía la costa sin disponer de cartas náuticas de la zona cuando el viento comenzó a arreciar. Fue hacia la proa para cambiar una vela y, al regresar, una ola barrió la cubierta. Cayó hacia atrás y quedó colgando fuera del barco, sujeto por el arnés de seguridad. El velero seguía avanzando a unos seis nudos y él no conseguía abordarlo. Por fortuna, el cabo era corto y pudo subir utilizando el timón de viento. Desde entonces mantiene la costumbre de ir siempre atado cuando está en cubierta. “Lo peor que me podía pasar era perder el barco”, admite.

La soledad buscada

Rejduch nunca tuvo la necesidad de instalarse definitivamente en un puerto, comprar una casa o formar una familia. “Nunca sentí eso”, asegura. Y agrega: “Si llegaba a un lugar y me quería quedar, me quedaba. Y si quería poner una chacra, me ponía la chacra. Pero no tenía que ser un personaje ni atarme a nada. Podía ir cambiando, ir evolucionando”.

El regreso a Uruguay llegó en diciembre de 2004, poco antes de la Navidad. Después de 19 años, El Charrúa entró al Puertito del Buceo con su capitán a bordo. Familiares y amigos lo esperaban con un cartel que decía “Bienvenido viejo lobo de mar”. Había pizza, mate y champán servido en vasos descartables. Su madre, que vivía en Canadá, no había podido llegar, pero prometió viajar en enero. El reencuentro tenía algo de deuda saldada. En un pasaje del libro, Rejduch cuenta que, mientras estaba lejos, había comprendido que Montevideo le había dado la vida y había sido su primer puerto de partida. “No volver navegando con el Charrúa sería una traición”, escribió.

La travesía y sus historias encontraron lectores en todos lados. Algunos de ellos conspicuos. El escritor Eduardo Galeano celebró la capacidad de Rejduch para reunir en su pequeño barco a una multitud invisible: amigos, amores, conocidos y también lectores que se suben a cubierta cuando cae la noche. “Él ha logrado albergar un gentío en una nuez”, escribió. Y agregó una observación que el marino parece llevar consigo: “Los uruguayos somos así: parecemos poquitos, pero cada uno lleva muchos adentro”.

Arturo Pérez-Reverte también expresó su entusiasmo: leyó por segunda vez Hasta donde me lleve el viento mientras navegaba entre el estrecho de Mesina y las bocas de Bonifacio. Lo disfrutó “como una ardilla encaramada a un nogal” y destacó el humor, la emoción de sus historias y su prosa “admirablemente bien escrita”. No es un elogio menor para un libro que no pretende enseñar los secretos de la navegación, sino transmitir la experiencia de una vida fuera de lo convencional: la de un hombre que soltó amarras sin saber demasiado adónde iba y encontró en el mar un territorio para ejercer la libertad, asumir riesgos y descubrir, a cada recalada, una nueva forma de vivir.