La publicista que se casó con el “Príncipe de América”, sufrió el acoso de los medios y tuvo un trágico final

En los años 90, la mayoría de los habitantes de los Estados Unidos —y muchos en el mundo— sabían de quién se hablaba si se mencionaba a CBK. Carolyn Bessette-Kennedy había ganado el corazón del “Príncipe de América”, como se conocía a John F. Kennedy Jr. o John John, el hijo del ex presidente estadounidense y Jacqueline Kennedy Onassis. Formaban una de las parejas más perseguidas por los medios en ese entonces, protagonista de una historia de amor que terminó en tragedia y que la serie Love Story (Disney +) ha vuelto a poner en el tapete.

¿Pero quién era realmente Carolyn Bessette? Lo que se sabe de ella es fundamentalmente por lo que han contado amigos y familiares en los muchos libros que se han escrito sobre su corta vida. Carolyn nunca concedió una entrevista y, según la BBC, solo existen dos grabaciones de su voz que suman menos de medio minuto de audio.

Nacida en White Plains, Nueva York, el 7 de enero de 1966, era hija de un ebanista y una administrativa pública que se divorciaron cuando ella era muy joven. Tenía dos hermanas gemelas, más grandes que ella, una de las cuales —Lauren— falleció en el mismo accidente aéreo que Carolyn y John. Esto último ocurrió en julio de 1999, cuando los tres iban a la boda de una prima de John en un avión que este piloteaba.

Fueron 33 años de vida para Carolyn, una mujer que ya desde jovencita destacaba por una belleza y un look muy particulares. “Su maestría residía en la sencillez de su ropa”, escribió Sunita Kumar Nair, autora del libro CBK: Carolyn Bessette-Kennedy: Una vida en la moda (2023). “Tenía un ojo increíble para las líneas y los pequeños detalles que eran solo suyos (…) Tenía una estética propia”, decía por su parte la periodista Liz McNeil, coautora de JFK Jr.: Una biografía oral íntima (2024).

No en vano comenzó trabajando como asistente de ventas de Calvin Klein en Boston y rápidamente se convirtió en la publicista principal de la marca del diseñador y en su amiga, mudándose a Nueva York. Precisamente algunas versiones dicen que fue la esposa de Calvin, Kelly Klein, que le presentó a John John. Otras cuentan que se cruzaron corriendo en el Central Park. Y otras establecen que tuvieron un encuentro casual en la sala VIP de Calvin Klein, cuando él todavía vivía con la actriz Daryl Hannah.

John había tenido romances con la modelo Cindy Crawford, la cantante Madonna y la actriz Sarah Jessica Parker; Carolyn había salido con la futura estrella del hockey sobre hielo John Cullen, con Alessandro Benetton y con el modelo de ropa interior de Calvin Klein, Michael Bergin.

Fue Daryl Hannah la que durante un tiempo no permitió que la relación entre Carolyn y John se consolidara ya que el vínculo de él con la actriz iba y venía.

Finalmente terminaron, Carolyn se mudó al apartamento de John en Manhattan en 1995 y ese mismo año se comprometieron. Él le pidió casamiento a borde de un barco de pesca en Martha’s Vineyard, el fin de semana del 4 de julio, y ella tardó tres semanas en aceptar.

La boda fue secreta, el 21 de setiembre de 1996 en Cumberland Island, una isla casi virgen frente a la costa de Georgia. Solo hubo 32 invitados que, para poder ingresar, debían presentar una moneda especial, un antiguo níquel indígena. Así lograron esquivar a los paparazzi.

Es que si hay algo que Carolyn siempre padeció y fue incluso motivo de muchas de las peleas de la pareja, fue el asedio de los fotógrafos. Siempre había uno o varios haciendo guardia a la salida de su apartamento, lo que los llevaba a salir por separado o en horarios poco habituales para lograr escapar a los flashes.

(FILES) In this file photo taken on February 05, 1998 John F. Kennedy Jr and his wife Carolyn Bessette Kennedy (L) arrive at the White House for a state dinner in honor of British Prime Minister Tony Blair and his wife Cherie. - Hundreds of followers of QAnon conspiracy theories gathered in downtown Dallas on Tuesday in the belief that John F. Kennedy Jr, who died in a 1999 plane crash, would reappear. (Photo by CHRIS KLEPONIS / AFP) CHRIS KLEPONIS/AFP fotos

Incómoda

Desde distante y reina de hielo hasta introvertida y tímida que luchaba con la fama, fueron los calificativos que Carolyn recibió de los medios de comunicación. “Creo que esas etiquetas eran las que enfrentó en la vida y le causaron angustia personal cuando las encontró en los periódicos”, afirmó Kumar Nair.

Su entorno, en tanto, la definía como una mujer cálida y generosa, “protectora feroz de las personas que amaba”. Quizás por eso tenía una relación tormentosa con John, al que por un lado quería proteger de quienes buscaban usarlo, pero con quien casi no podía convivir porque no soportaba la exposición mediática.

Pasaron por crisis, llegaron a considerar divorciarse y buscaron ayuda para evitarlo. También hubo rumores de infidelidad de las dos partes. En el libro de Edward Klein, Maldición Kennedy, se habla del momento crítico que atravesaron en 1999 por sus desacuerdos en torno a la idea de tener hijos. Y hace poco se supo que, poco antes de su muerte, ella estuvo buscando una casa fuera de Nueva York para mudarse ambos.

Fue una pareja muy potente e icónica, incluso a ella se la llegó a comparar con Lady Di. Tenía muchas similitudes con la desafortunada Princesa de Gales. La querían, la criticaban… hasta llegaron a culparla por el accidente que terminó con sus vidas diciendo que se demoró en la manicura y por eso debieron volar de noche cuando John no tenía mucha experiencia para hacerlo en esos horarios.

Se han dicho muchas cosas, pero en lo que todos coinciden es en preguntarse qué hubiera sido de esta dupla si la muerte no se hubiera cruzado en su camino. Estaban en el ojo del mundo y “La maldición de los Kennedy” los alcanzó.