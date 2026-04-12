La publicista que se casó con el “Príncipe de América”, sufrió el acoso de los medios y tuvo un trágico final
Carolyn Bessette se robó el corazón de John Kennedy Jr. y de la noche a la mañana debió lidiar con un mundo al que no estaba acostumbrada. La historia de la mujer que inspiró la serie "Love Story".
En los años 90, la mayoría de los habitantes de los Estados Unidos —y muchos en el mundo— sabían de quién se hablaba si se mencionaba a CBK. Carolyn Bessette-Kennedy había ganado el corazón del “Príncipe de América”, como se conocía a John F. Kennedy Jr. o John John, el hijo del ex presidente estadounidense y Jacqueline Kennedy Onassis. Formaban una de las parejas más perseguidas por los medios en ese entonces, protagonista de una historia de amor que terminó en tragedia y que la serie Love Story (Disney +) ha vuelto a poner en el tapete.
¿Pero quién era realmente Carolyn Bessette? Lo que se sabe de ella es fundamentalmente por lo que han contado amigos y familiares en los muchos libros que se han escrito sobre su corta vida. Carolyn nunca concedió una entrevista y, según la BBC, solo existen dos grabaciones de su voz que suman menos de medio minuto de audio.
Nacida en White Plains, Nueva York, el 7 de enero de 1966, era hija de un ebanista y una administrativa pública que se divorciaron cuando ella era muy joven. Tenía dos hermanas gemelas, más grandes que ella, una de las cuales —Lauren— falleció en el mismo accidente aéreo que Carolyn y John. Esto último ocurrió en julio de 1999, cuando los tres iban a la boda de una prima de John en un avión que este piloteaba.
Fueron 33 años de vida para Carolyn, una mujer que ya desde jovencita destacaba por una belleza y un look muy particulares. “Su maestría residía en la sencillez de su ropa”, escribió Sunita Kumar Nair, autora del libro CBK: Carolyn Bessette-Kennedy: Una vida en la moda (2023). “Tenía un ojo increíble para las líneas y los pequeños detalles que eran solo suyos (…) Tenía una estética propia”, decía por su parte la periodista Liz McNeil, coautora de JFK Jr.: Una biografía oral íntima (2024).
No en vano comenzó trabajando como asistente de ventas de Calvin Klein en Boston y rápidamente se convirtió en la publicista principal de la marca del diseñador y en su amiga, mudándose a Nueva York. Precisamente algunas versiones dicen que fue la esposa de Calvin, Kelly Klein, que le presentó a John John. Otras cuentan que se cruzaron corriendo en el Central Park. Y otras establecen que tuvieron un encuentro casual en la sala VIP de Calvin Klein, cuando él todavía vivía con la actriz Daryl Hannah.
John había tenido romances con la modelo Cindy Crawford, la cantante Madonna y la actriz Sarah Jessica Parker; Carolyn había salido con la futura estrella del hockey sobre hielo John Cullen, con Alessandro Benetton y con el modelo de ropa interior de Calvin Klein, Michael Bergin.
Fue Daryl Hannah la que durante un tiempo no permitió que la relación entre Carolyn y John se consolidara ya que el vínculo de él con la actriz iba y venía.
Finalmente terminaron, Carolyn se mudó al apartamento de John en Manhattan en 1995 y ese mismo año se comprometieron. Él le pidió casamiento a borde de un barco de pesca en Martha’s Vineyard, el fin de semana del 4 de julio, y ella tardó tres semanas en aceptar.
La boda fue secreta, el 21 de setiembre de 1996 en Cumberland Island, una isla casi virgen frente a la costa de Georgia. Solo hubo 32 invitados que, para poder ingresar, debían presentar una moneda especial, un antiguo níquel indígena. Así lograron esquivar a los paparazzi.
Es que si hay algo que Carolyn siempre padeció y fue incluso motivo de muchas de las peleas de la pareja, fue el asedio de los fotógrafos. Siempre había uno o varios haciendo guardia a la salida de su apartamento, lo que los llevaba a salir por separado o en horarios poco habituales para lograr escapar a los flashes.
Incómoda
Desde distante y reina de hielo hasta introvertida y tímida que luchaba con la fama, fueron los calificativos que Carolyn recibió de los medios de comunicación. “Creo que esas etiquetas eran las que enfrentó en la vida y le causaron angustia personal cuando las encontró en los periódicos”, afirmó Kumar Nair.
Su entorno, en tanto, la definía como una mujer cálida y generosa, “protectora feroz de las personas que amaba”. Quizás por eso tenía una relación tormentosa con John, al que por un lado quería proteger de quienes buscaban usarlo, pero con quien casi no podía convivir porque no soportaba la exposición mediática.
Pasaron por crisis, llegaron a considerar divorciarse y buscaron ayuda para evitarlo. También hubo rumores de infidelidad de las dos partes. En el libro de Edward Klein, Maldición Kennedy, se habla del momento crítico que atravesaron en 1999 por sus desacuerdos en torno a la idea de tener hijos. Y hace poco se supo que, poco antes de su muerte, ella estuvo buscando una casa fuera de Nueva York para mudarse ambos.
Fue una pareja muy potente e icónica, incluso a ella se la llegó a comparar con Lady Di. Tenía muchas similitudes con la desafortunada Princesa de Gales. La querían, la criticaban… hasta llegaron a culparla por el accidente que terminó con sus vidas diciendo que se demoró en la manicura y por eso debieron volar de noche cuando John no tenía mucha experiencia para hacerlo en esos horarios.
Se han dicho muchas cosas, pero en lo que todos coinciden es en preguntarse qué hubiera sido de esta dupla si la muerte no se hubiera cruzado en su camino. Estaban en el ojo del mundo y “La maldición de los Kennedy” los alcanzó.
La famosa pelea en Central Park
En la serie Love Story hay una escena que reproduce tal cual como ocurrió la pelea que Carolyn Bessette y John Kennedy Jr. tuvieron el 25 de febrero de 1996 en el Central Park. Eso fue posible porque un fotógrafo captó todo lo sucedido ese día y eso terminó ocupando ocho páginas en el New York Daily News.
Fue un largo paseo en el que hubo discusiones, intercambios físicos, silencios, abrazos, besos... hasta se ve un momento en el que él le quiere sacar el anillo de compromiso.
Ryan Murphy, responsable de la serie, se preocupó por reproducir exactamente lo sucedido. Pero su drama televisivo también ha sido criticado por no ajustarse totalmente a la realidad.
Uno de los primeros en quejarse fue Jack Schlossberg, sobrino de JFK Jr., quien acusó a Murphy de “sacar tajada” del legado de su tío de una forma “grotesca”. Otra en protestar fue Daryl Hannah, quien publicó un artículo de denuncia en The New York Times en el que negó haber consumido cocaína, organizar fiestas con esta droga, presionar a John para casarse, profanar recuerdos familiares o comparar a Jackie Onassis con un perro, tal como se cuenta en la serie de Disney+.
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