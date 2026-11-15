La ciudad con mucha historia que cerró una cárcel y se renovó a orillas del Paraná

Ana van Gelderen

(La Nación - GDA)

Tierra de guaraníes y criollos, aquí no abundan las historias de colonos e inmigrantes como en otras latitudes. Todo es anterior y tiene más que ver con los nativos, los jesuitas y los héroes de la Independencia argentina. Estamos en la ciudad de Corrientes, donde “los rubios son misioneros o chaqueños”, según afirma Elizabeth Jurisich, que desciende de croatas, nació en Chaco y nos guía en la capital de la provincia del litoral.

La ciudad se fundó debajo del puente General Belgrano, que desde 1975 comunica Resistencia con Corrientes capital. Nació mucho antes de que existiera el puente, en 1588, cuando Juan Torres de Vera y Aragón fundó la ciudad y se plantó una cruz de madera de urunday. Sin pergaminos que lo confirmen y según la tradición oral, los guaraníes intentaron quemar la cruz, pero notaron que no ardía. Entonces, algunos dicen que los mató un rayo. Otros, que recibieron un balazo. Lo cierto es que esa página fundacional quedó escrita y el leño venerado se conserva en la iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros; fue trasladado a ese solar en 1730.

“Arriba parece anga’u, pero es muy correntoso”, comenta Elizabeth mientras contemplamos el río Paraná desde el Parque Mitre. Habla de esa calma aparente de la superficie de esta potente hidrovía que conecta el estado de San Pablo con Buenos Aires, pasando por varios puertos. A la altura de Corrientes, las siete puntas del terreno provocan remolinos y, de ahí, San Juan de Vera de las Siete Corrientes.

Ciudad de múltiples devociones, la Virgen de la Merced tiene su iglesia en la Plaza 25 de Mayo. En el casco histórico también se emplazan la Casa de Gobierno y la Legislatura. Vale la pena entrar al Museo de las Artesanías Tradicionales, pasar al patio y ver cómo los artesanos trabajan el cuero, el mimbre, la madera o la cerámica. Y detenerse en el monumento a San Martín que aquí señala a Yapeyú y no a los Andes.

A cada paso, en Corrientes hay murales en relieve por la técnica de esgrafiado –revoque coloreado que se raspa fresco para formar los dibujos– y hablan de batallas, héroes y tradiciones. A pesar de los 430.000 habitantes, después del mediodía cierra casi todo y vuelve a abrir por la tarde. Las playas municipales están cerca del puente, y se habilitan oficialmente de octubre a abril. La costanera se disfruta todo el año, con los últimos lapachos florecidos a principios de septiembre, para dar lugar al pata de buey que nos toca a nosotras. A continuación, será el turno del chivato y después del palo borracho.

Ciudad de Corrientes, Argentina.

Sin embargo, las novedades de la ciudad no pasan por su casco histórico, sino por la puesta en valor de los alrededores del puente. En diciembre de 2025 abrió Marriott Corrientes, que es el primer hotel de la marca Marriott del interior del país y está frente a la playa. Está a un par de cuadras del complejo La Unidad.

La antigua cárcel, construida en 1888 y en uso hasta 2021, trasladó a los presos y reabrió en diciembre con restaurantes, un mercado de sabores, un shopping abierto y un museo de la cárcel, con celdas muy bien preservadas.

Con fachada tipo fortaleza, La Unidad tiene dos propuestas que se destacan. El restaurante Pueblera es parte de la red Cocineros del Iberá, con Gisela Medina como chef ejecutiva. Nos agasajan con una sopa paraguaya, chicharrón (carne trenzada) sobre arroz y kiveve, que es un plato “con el que nos criamos todos los correntinos”, asegura Estefanía Cutro, ingeniera agrónoma, y una de las mentoras de la red que pone en valor recetas que los cocineros de la región aprendieron de sus abuelas y también productos de la tierra. La organización nació en 2017 para revalorizar la gastronomía popular correntina y convertirla en una herramienta de desarrollo local. La iniciativa reúne a cocineros y productores de pueblos cercanos a los esteros del Iberá. Aquí probamos también carne de búfalo, magra y sabrosa, que es cada vez más producida y consumida en Corrientes.

Además, en La Unidad está La Imprenta, a cargo de la chef Larisa Marx, que se compone de Tinta (restaurante, café y tostadero) y Texto (más sofisticado, con reserva y cocina a la vista). Entre otras cosas, se luce con la empanada de surubí y la croqueta de mandioca.

Si hablamos de aperturas top, una fundamental es Cautivas, que funciona dentro del Marriott comandado por el chef francés Olivier Falchi. Allí sirve deliciosas reversiones de clásicos correntinos, carne de búfala en milanesas y vitel toné, pesca fresca de río, platos más internacionales y muy buena carta de vinos. A unos pasos, La Costiera Cucina de Donato de Santis es una propuesta con ambientación náutica y carta full pasta. Nos deleitan con unos orecchietti y cavatelli con cherry, panceta y queso pecorino, antes del postre: cannoli sicilianos y tiramisú.

Para despedirnos de la ciudad, nada más apropiado que verla desde el río. Alejandro Maidana, de Las Siete Puntas, nos ofrece un paseo náutico de una hora que arranca en Punta Tacuara, que vendría a ser la sexta de las siete puntas de las que nos habló Elizabeth.

Pasamos bien cerca del puerto; nos cruzamos una gran barcaza que baja –posiblemente a Zárate o Rosario– con aceite de soja y andamos por debajo del puente cuando el sol se pone detrás de la silueta edificada de Resistencia, vecina carnal de Corrientes.

Ciudad de Corrientes, Argentina.