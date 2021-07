Jey Mammón: el comediante que llegó a refrescar la TV argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jey Mammón encontró la llave del éxito en un mundo televisivo argentino de espectáculos que desde hace años está agotado, en el que Marcelo Tinelli cada vez se ve menos y en el que los espacios de chimentos con panelistas y entrevistados de dudosa o nula reputación artística han hastiado a buena parte de la audiencia. La clave del programa Los Mammones, que se emite por el canal América y en Uruguay se puede ver por YouTube, es muy sencilla: un conductor inteligente y de risa fácil al frente, que se burla de sí mismo, que no oculta ni apologiza su condición de gay (lo cual le permite entrevistar sin vueltas a los invitados más diversos) y que, por sobre todas las cosas, no pretende ventilar trapos sucios, incomodar o enfrentar a las personas. (Así y todo, consigue las mejores confesiones). A esto se suma algo tal vez inédito: Jey es un excelente pianista y cantante, por lo que al final del programa se toma un buen rato para improvisar canciones con sus invitados, con resultados -como es de prever- que van de lo grotesco a lo sublime. Todo esto deja en evidencia dos cosas para quien ve el programa Los Mammones: que Jey (al parecer) es querido por todo el mundo y que los entrevistados se mueren por ir a su living. Esto último le ha permitido tener en su grilla a figuras que no acostumbran aceptar invitaciones de programas televisivos.

Juan Martín Rago (44) es el verdadero nombre detrás de Jey Mammón. Este hombrecito de baja estatura es un músico, comediante y conductor que si bien desde hace mucho es reconocido en el under de los teatros porteños, alcanzó la fama “de grande” y por elección propia, porque -como lo ha manifestado en alguna entrevista- primero tuvo la necesidad de amigarse consigo mismo. Su padre también tocaba el piano, pero un día su abuelo se lo cerró con llave y lo obligó a ir a la facultad. Algo parecido ocurrió en la vida de Jey, aunque más bien se procesó dentro de su cabeza, hasta que, como él lo ha explicado, logró salir del closet (no solo de la sexualidad).





"Estelita" es el personaje más famosos de Jey Mammón. Una entrevistadora sin pelos en la lengua.

Creador polifacético

Jey comenzó haciendo radio por Internet desde su casa para la comunidad gay, aunque también era escuchado por un público heterosexual. Fue conductor en el canal musical de cable CMTV, donde estuvo al frente del programa Analizados entre 2010 y 2011. Su salto a la fama ocurrió cuando integró el programa Falta de respeto, de la vedette Nazarena Vélez, que se emitía por FM La Isla. Por entonces, ya hacía presentaciones de teatro “a la gorra”, lo cual le permitió dar a conocer distintos personajes humorísticos, siendo el más famosos de ellos Estelita, una especie de Susana Giménez bizarra, con lentes de los sesenta y barba incipiente que desentona con todo.



Con el tiempo se sucedieron otros acontecimientos que lo hicieron muy conocido y querido en el ambiente artístico, entre ellos un homenaje que hizo al grupo Queen con distintos músicos, una gira argentina de Estelita con la sexóloga Alessandra Rampolla, su participación en el programa La Pelu de Florencia de la V, otra en Polémica en el bar y un desembarco tardío en el Bailando por un sueño, de Tinelli, lo cual había evitado entre otras cosas por sentirse incómodo con algunos kilitos de más que tenía.



Este año, sorteando los contratiempos de la pandemia, debutó con su late night show, el proyecto que siempre soñó y del que más de una vez habló con su terapeuta, porque casi que no podía creer que Estelita condujera su propio programa y él no.



En Los Mammones se da el gusto de improvisar con primeras figuras del espectáculo.

El monaguillo rebelde

finales de la década de 1990 y en la del 2000, Juan Martín Rago tocaba música en la parroquia de Palermo, su barrio, habiendo incluso trabajado como catequista. Tocaba el piano en la misa que se realizaba los domingos en ATC (hoy Televisión Pública) y en los eventos de la Curia de Buenos Aires. Pero su inquietud artística iba más allá y pronto comenzó a interpretar sus propios temas con un grupo de músicos amigos.



Jey ha contado que su apellido artístico surge de la idea del baterista de aquella banda. Ese músico descubrió que Mammón significaba “el hijo del diablo”. Y la idea le pareció divertida al comediante, quien confesó que en ese momento de su vida “ya estaba soltando la parte religiosa”, aunque “no la espiritual”.



En una de esas mesas de Mirtha Legrand en la que es difícil deglutir los alimentos, la nieta de la histórica conductora, Juana Viale, disparó munición gruesa contra el exmonaguillo: “Hablando de religión... Mammón es el hijo del diablo”. El conductor no se esperaba ese bocado, pero salió airoso de la situación: “Fue elegido en un momento muy particular”, le respondió, explicando una vez más que el apodo no lo había elegido él.



Pese a ser una de las figuras más importantes de la televisión argentina del momento, Jey ha confesado que es usuario de Tinder y que siempre mantuvo la cuenta con su foto real. Así de sincero y transparente se muestra en todo. Y en cada programa que conduce en las noches de América, no se cansa de agradecer al aire por la oportunidad que tiene de entrevistar a figuras reconocidas del espectáculo y de hacer duetos con músicos de primer nivel. Entre ellos, han dejado agradables sensaciones y registros junto a su piano (todos disponibles en YouTube) Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Adrián Barilari, Soledad Pastorutti, Manuel Wirzt, Sandra Mihanovich, Raúl Lavié, Jairo, Moris y Antonio Birabent.