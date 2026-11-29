Ideas+ cumple 20 ediciones: la historia detrás de una feria que se define como diferente y se ha vuelto tradición
Objetos únicos, música, libros, escritores, gastronomía... el martes arranca una nueva Ideas+, este año festejando las 20 ediciones y el contacto con la gente. Fernando Cabrera será parte de su grilla.
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