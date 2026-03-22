Ganó fama con "Felicity", fue amenazada de muerte por cortarse el pelo y hoy es elogiada por "La diplomática"

Es de esas actrices a las que un papel marcó su carrera. Al menos durante mucho tiempo Keri Russell fue Felicity, una universitaria que se convirtió en referente de una generación. Eso hizo que todo lo que vino después casi que no importara, hasta que llegó la serie The Americans y demostró que había cosas diferentes para dar. Fueron varios años, varias muy buenas temporadas y esta vez el siguiente éxito no se hizo esperar tanto. Con La diplomática vuelve a estar entre las actrices que pueden cargar con la historia de una serie ellas solas.

Este 23 de marzo estará cumpliendo 50 años. Ella misma ha confesado que no fue de esas personas que siempre quiso ser actriz. Para lo que sí se preparó desde niña fue para ser bailarina. Precisamente esa fue su puerta de entrada al mundo del espectáculo porque cuando tenía 15 años la seleccionaron para bailar en El Club de Mickey Mouse. Eso la transformó en el principal sostén económico de su familia.

Fue de la generación anterior a estrellas como Ryan Gosling, Britney Spears, Justin Timberlake o Christina Aguilera. Estuvo en El Club de Mickey Mouse entre 1991 y 1993, lo cual le dio visibilidad y le permitió aparecer en alguna que otra serie o participar en videos musicales como uno de Bon Jovi en 1994.

Pero el punto de inflexión llegaría con Felicity, la serie juvenil que protagonizó durante cuatro temporadas con Scott Folley y Scott Speedman como sus galanes. El primero era su amor platónico en esa universidad de Nueva York a la que llega a estudiar y el segundo un chico bueno y más bien aburrido con el que tiene un romance. La serie era una creación de J.J. Abrams y Matt Reeves; justamente el primero fue el que años después la convocó para integrar el elenco de Misión Imposible 3 (2005).

Pero volvamos a Felicity porque esa historia que se consumía de a capítulos semanales no solo funcionó como su trampolín a una fama con la que siempre tuvo una relación ambigua, sino que la convirtió en un modelo a seguir que la condicionó hasta en el look que debió mantener: sus largos rizos eran parte fundamental de su encanto. Por eso fue un escándalo cuando para la segunda temporada apareció con el cabello cortísimo. Fue casi que “tema de Estado”.

Felicity había decidido cortar su relación con Ben y, como suele suceder tras una ruptura amorosa, eso fue acompañado de un cambio drástico de apariencia. Cuando en setiembre de 1999 se emitió el primer capítulo con Felicity sin rulos estalló la polémica. Desde fanáticos que se le acercaban para demostrar su disconformidad con el cambio o que escribían cartas o correos electrónicos quejándose, hasta responsables de Warner Bros. adjudicando al corte de cabello la caída de audiencia. Incluso se aplicó la medida de que “nadie más se volverá a cortar el pelo en nuestra cadena”. Para Keri la situación estuvo complicada porque si bien hubo mujeres que celebraron su decisión, hubo gente que se enojó tanto hasta llegar a amenazarla de muerte. Eso pesó para que una vez terminada la serie, la actriz resolviera desaparecer de la escena mediática durante dos años. “No quería actuar nunca más”, contó al respecto. La serie le dejó el único Globo de Oro que ha ganado hasta el momento.

Por suerte retornó y poco a poco fue aceptando papeles que la devolvieron al sitial que su talento reclama. Por ejemplo, fue parte de la película August Rush (2007) como la madre de un niño prodigio del violín que busca a sus padres biológicos. Por este papel fue candidata al Teen Choice Award.

Dos grandes personajes

En 2010, Keri volvió a ser protagonista de un drama de peso y con reconocimiento de la crítica. Junto a Matthew Rhys compuso a una pareja de espías rusos que se hacían pasar por una familia estadounidense convencional en años de la Guerra Fría. Allí probó diversos maquillajes y pelucas, y cosechó gran cantidad de nominaciones a galardones como el Emmy o el Globo de Oro en más de una oportunidad.

Esa serie también le dio una nueva vida sentimental. Había estado casada con Shane Deary, un carpintero que conoció por amigos en común y con el que tuvo dos hijos: River, de 18 años, y Willa Lou, de 14. Se separaron en 2013, tras seis años de matrimonio, y ese mismo año la actriz comenzó una relación muy discreta con Rhys que un hecho delictivo puso en evidencia (entraron a robar a su casa cuando estaba el actor y cuando los ladrones fueron apresados tenían la mochila de Rhys). Con su compañero de The Americans tuvo un hijo, Sam (8 años).

Su éxito más reciente viene de darle el premio SAG (Sindicato de Actores) a Mejor Actriz de Drama: La diplomática. En esta serie que tendrá cuarta temporada, interpreta a la embajadora de los Estados Unidos en Gran Bretaña, colocándose en el centro de los principales conflictos políticos y bélicos. A Kate Wyler —su personaje— no le interesa lucir bien, ni estar bien peinada (quizás un guiño a Felicity), ni caerle bien a nadie. Otra gran interpretación que —otra vez— la ha llenado de elogios y candidaturas a galardones.

Una vez la directora y guionista estadounidense Nora Ephron le dijo “tenés que tomarte más en serio”. Le dolió en su momento, luego entendió que era para que se valorara más como actriz. Hoy lo hace, pero en su justa medida. Su objetivo sigue siendo mantener una vida tranquila donde el trabajo no lo sea todo.