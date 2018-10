Ganaron por paliza

WASHINGTON ABDALA

Ganó Miami, donde todo progre que hizo tres pesos va a pasear y a comprar imbecilidades. Ganó Time Square porque es la Roma moderna. Es verdad, Shangai es imponente, más grande y más todo…¿Y a quién le importa un pepino? Al rato no se entiende nada y uno sueña con una hamburguesa. ¡Por eso! Ganó Mc. Donalds y Burger King que siguen siendo lugares donde comen pobres y ricos. Ganó la realidad de la tierra libre: inclusive hay latinoamericanos que despotrican contra los gringos pero viven allí ganando en dólares. ¡Andá a hacer lo mismo en China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua y algunos otros ejemplos de penitencia existencial! Ganó Rawls, ganó Nozick, ganaron Obama y Trump (si, Donald Trump es la demostración rústica que lo "norteamericano" reclamaba algo reidentitario aunque duela su relato en montones de asuntos). Ganaron las Kardashian que son más útiles en términos de movimiento capitalista (recursos, marcas, empleos, reinversión de recursos, más generación de empleos y así…) que muchas monarquías ridículas que subsisten en Europa. Ganó Netflix que le come el coco a las clases medias del mundo. Ganó la vaca (como decía J. B.) y con eso digo que el engorde sigue siendo un buen negocio en Estados Unidos y acá en el Sur de América mientras todo se cae. La carne que comen ellos, la buena, es como la nuestra. (La nuestra es mejor, es natural al mil por mil). Ganó el dólar, el que puede ahorra en dólares, paga casas en dólares y todo lo mide en dólares. (¿Por qué no usas la monedita de Maduro si es tan fenómeno el chico?) Ganó la Coca Cola, perdón, no ganó, aplastó y junto a Pepsi se deben reír de cómo tomamos esos jarabes que ni tenemos idea qué son (se ve que no matan porque hay décadas de humanos bebiendo y acá estamos). Ganó Zuckerberg que es gringo y judío, casi dos maldiciones juntas para mucho miserable que anda por allí discriminando. Lo lamento adorados, pasen por caja y vean el algoritmo de la jornada. Ganó la marihuana que se fuma en todo el mundo pero los gringos la masificaron (yo no fumo). Hasta Pepe le siguió la onda y se comió la pastilla. ¡Gracias Rockefeller! Ganaron los jeans que son el pantalón proletario-cheto de todos. Ganaron las zapatillas de correr, de caminar, de las marcas que se te de la gana, pero las gringas hechas en China se comen los niños crudos. Ganó la CNN y Fox que se pelean por audiencias ubicadas en espectros antagónicos. (CNN en español es un combo aparte, habría que dedicarle un artículo entero para desencriptar a varios de allí adentro.) Ganó Apple, es verdad que Samsung la corre, pero todavía no. Ganó TED que hizo de la información y el conocimiento algo para todos, no para los que tienen poder y se creen estupendos. ¡Sorry! Ganaron los afrodescendientes cuando nació Martin Luther King y Rosa Parks aguantó la toma. Ganaron los que defendían sus derechos sexuales con San Francisco y su barrio Castro. Ganó Seinfeld que nos predicó ser mejor gente. Ganó Friends donde la amistad es franca, fresca y sincera (como debe ser). Ganó la autocrítica gringa que con ellos mismos es despiadada. Ganó David Letterman y ahora ganó Jimmy Fallon. Cada uno genio en sus estilos. Ganaron los italianos, los irlandeses y los de donde sea que encontraron un destino que no tenían en sus tierras. Ganó la libertad, ganó el mercado, ganó la gente y ganó lo obvio. Ganaron por paliza, casi sin modelo político original, errando y acertando, pero ganaron como martillazo cultural. ¿Hay algo mejor que esto? Si lo encuentran me avisan.