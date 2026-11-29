Fue Mark Renton, el joven heroinómano que corría por las calles de Edimburgo al ritmo de Iggy Pop; Obi-Wan Kenobi, el maestro Jedi de Star Wars; Christian, el escritor enamorado de una cortesana en el París bohemio de Moulin Rouge!; y Halston, el diseñador que revolucionó la moda estadounidense. A sus 55 años, Ewan McGregor puede mirar hacia atrás y encontrar una carrera construida a partir de una sucesión de vidas muy distintas.

Su película más reciente, El final de la calle Oak, lo encuentra en el terreno de la aventura fantástica. Junto a Anne Hathaway, protagoniza esta historia dirigida por David Robert Mitchell, en la que un extraño fenómeno cósmico arranca un tranquilo vecindario estadounidense de su lugar y lo transporta a un pasado remoto poblado de dinosaurios.

Con una impronta deliberadamente retro, la película transcurre en 1982 y recupera el espíritu de las grandes aventuras de los años 80. McGregor interpreta a Greg Platt, un hombre que atraviesa una crisis familiar y laboral: perdió su empleo, pero se lo oculta a su esposa y sale a repartir pizzas para conseguir dinero. Cuando aparecen los dinosaurios, los problemas domésticos adquieren una dimensión mucho más urgente. Una combinación de vulnerabilidad, humor y aventura que el actor ha sabido explorar a lo largo de su carrera.

Un chico de Escocia.

Ewan Gordon McGregor nació el 31 de marzo de 1971 en Perth, Escocia, en una familia de docentes. Su tío es el actor Denis Lawson, conocido por interpretar a Wedge Antilles en la trilogía original de Star Wars. A los 16 años dejó la escuela para incorporarse al Perth Repertory Theatre y luego estudió interpretación en Kirkcaldy y en la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Antes de completar su formación consiguió un papel en Lipstick on Your Collar (1993), una miniserie británica. Su primer gran encuentro con el cine llegó con Tumba al ras de la tierra (1994), un thriller de Danny Boyle sobre tres jóvenes que encuentran un cadáver y una valija llena de dinero. Fue el comienzo de una sociedad creativa que cambiaría su destino.

En 1996, Boyle lo convocó para Trainspotting, adaptación de la novela de Irvine Welsh. McGregor tenía 25 años cuando se puso en la piel de Mark Renton, un joven atrapado en el consumo de heroína que intenta escapar de ese entorno. La película irrumpió con personajes marginales, humor negrísimo, una banda sonora memorable y una mirada cruda sobre una generación sin demasiadas expectativas de futuro.

La escena inicial, con Renton corriendo por las calles mientras suena “Lust for Life”, de Iggy Pop, se convirtió en una de las secuencias emblemáticas del cine de los 90. McGregor dejó de ser una promesa del cine británico para convertirse en una figura internacional. Veinte años después volvió a interpretar al personaje en T2 Trainspotting (2017), que reunió al elenco original para reencontrarse con aquellos jóvenes, ahora enfrentados al paso del tiempo y las consecuencias de sus decisiones.

Trainspotting 2 continues filming in Princes Street, Edinburgh, recreating the opening scene from the original movie, with Ewan McGregor, and Ewan Bremner running from a shop after stealing a bag IN PIC................. Spud, Ewan Bremner, and Renton, Ewan McGregor run past the Omni Centre on Leith Street (c) Wullie Marr/DEADLINE NEWS For pic details, contact Wullie Marr........... 07989359845 Wullie Marr/Wullie Marr/DEADLINE NEWS

De un extremo al otro.

Si Trainspotting lo había convertido en un emblema de la rebeldía juvenil, su siguiente gran salto lo llevó a una galaxia muy, muy lejana. George Lucas lo eligió para interpretar al joven Obi-Wan Kenobi en la nueva trilogía de Star Wars, construyendo una versión más joven del personaje que Alec Guinness había interpretado en las películas originales. Apareció en La amenaza fantasma (1999), El ataque de los clones (2002) y La venganza de los Sith (2005). Su interpretación terminó siendo uno de los aspectos más celebrados de las precuelas. En 2022 volvió a ponerse la túnica del Jedi en la serie Obi-Wan Kenobi.

Pero entre las espadas láser y las batallas espaciales hubo lugar para otra transformación. En 2001 protagonizó junto a Nicole Kidman Moulin Rouge!, el musical de Baz Luhrmann ambientado en el París bohemio de comienzos del siglo XX. Interpretó a Christian, un joven escritor enamorado de Satine, una artista del cabaret. El papel le permitió mostrar sus dotes como cantante y protagonista romántico en una película que recibió ocho nominaciones al Oscar.

McGregor también exploró otros registros. En El gran pez (2003), de Tim Burton, interpretó la versión joven de Edward Bloom; en La isla (2005), de Michael Bay, se sumergió en la ciencia ficción y la acción; y en Miss Potter (2006), compartió pantalla con Renée Zellweger. También protagonizó El escritor oculto (2010), de Roman Polanski, como un escritor contratado para trabajar en las memorias de un ex primer ministro británico, y Beginners (2010), de Mike Mills, una historia sobre los vínculos familiares y las segundas oportunidades junto a Christopher Plummer.

La televisión terminó ofreciéndole algunos de los desafíos más interesantes de su etapa adulta. En 2017 protagonizó la tercera temporada de Fargo, la serie inspirada en el universo de los hermanos Coen. Allí interpretó a los hermanos Emmit y Ray Stussy, cuyas vidas se enredan en una trama de ambición, engaños y violencia. El trabajo le valió un Globo de Oro como mejor actor en una miniserie o película para televisión.

En 2021 llegó otro ejercicio de transformación. En Halston, la producción de Netflix, se puso en la piel del diseñador estadounidense Roy Halston Frowick, figura central de la moda neoyorquina de los años 70 y 80. Su interpretación fue reconocida con el premio Emmy al mejor actor principal en una serie limitada o película para televisión.

No hay una única interpretación que alcance para explicar a McGregor. Renton lo convirtió en la voz de una generación; Obi-Wan lo vinculó a uno de los universos cinematográficos más populares; Christian demostró que podía sostener un musical; y Fargo y Halston confirmaron que todavía encontraba desafíos en personajes muy alejados de aquellos con los que había comenzado.

En El final de la calle Oak vuelve a una aventura de dinosaurios, familias en crisis y amenazas extraordinarias, con el espíritu de un cine que mira hacia el pasado. Una elección apropiada para alguien que lleva décadas demostrando que no tiene demasiadas ganas de quedarse en el mismo lugar.