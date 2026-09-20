FranBohemio: el hincha de Wanderers de 13 años que analiza el fútbol en las redes con una calidad que sorprende

"Hola, soy FranBohemio y como cualquier persona de bien, soy hincha de Wanderers. En mi cuenta veremos datos, información y todo lo que ronda al equipo bohemio. Si sos de Wanderers, quedate, y si sos de otro cuadro, quedate también que te va a gustar”. Así presentaba Francisco Paseyro su cuenta de Instagram el pasado 14 de abril.

Y realmente invita a quedarse porque con tan solo 13 años ofrece análisis de partidos y del mercado de pases con mayor precisión, claridad y forma de expresarse que muchos periodistas deportivos de nuestro país. Y eso es lo que le gustaría ser en un futuro; si es para una radio, mucho mejor.

La idea de crear la cuenta se le ocurrió junto a su amigo Santiago, compañero en el colegio Seminario en el que Fran suele jugar al fútbol, pero más como diversión. Nunca tuvo como objetivo ser futbolista. “Soy más de comentar”, dice a Domingo y agrega que se informa mirando Carve Deportiva o lo que se publica en las redes sociales.

También le gusta leer e intenta dedicarle al menos diez minutos diarios a la lectura, generalmente antes de irse a acostar. En el liceo —está en primer año— prefiere las materias vinculadas a las letras.

Fran da su opinión luego de cualquier partido de Wanderers. “Da igual el resultado, sea victoria o derrota”, señala. También le gusta hacerlo tras los partidos de Nacional y Peñarol, y se ha animado también a analizar a los demás equipos y a la selección uruguaya.

Confiesa que costó ir sumando seguidores (hoy supera los 6.000). El punto de inflexión fue el encuentro en que Wanderers le ganó a Peñarol 1 a 0 en el Estadio Centenario por el Torneo Apertura. “Fue mi primer video en llegar a las mil vistas y después siguió subiendo. Fue el que me despegó y a partir de ahí creció cada vez más”, recuerda.

Lo de Fran tiene una explicación de sangre: es nieto de Raúl Aguerrebere, que era presidente de Wanderers cuando él nació (por eso no descarta ser dirigente algún día). Hasta que empezó a ir a la cancha con su abuelo o su madre o su padrino y su primo, no le interesaba mucho el fútbol. Pero fue ir al Alfredo Víctor Viera y no paró más, incluso va a las canchas visitantes. “La única que me falta de Primera División es la de Cerro Largo”, comenta con orgullo.

Su ídolo es el “Colo” Veglio por ser el futbolista que más ha visto en el club. Le gustaría ver a Wanderers ganar algo importante o llegar lejos en alguna Sudamericana o Libertadores, además de viajar al exterior para alentar al Bohemio. “Yo con eso soy feliz”, asegura.