El País reúne 10 historias de Uruguay que Diego Fischer convirtió en novela

Hay robos de película, duelos que terminaron en tragedia, amores que esperaron durante décadas, mujeres que desafiaron las convenciones de su tiempo, médicos que cambiaron la historia de la ciencia y barrios que todavía guardan secretos. Todos ocurrieron en Uruguay y todos tienen algo en común: fueron contados por Diego Fischer.

El País presenta una nueva colección de 10 libros del periodista, investigador y escritor uruguayo, seleccionados junto al propio autor. La serie comenzará a circular el martes 18 de agosto y tendrá una frecuencia semanal, con ejemplares a $390 cada uno.

La propuesta busca reunir títulos que recorran distintos momentos, personajes y episodios de la historia uruguaya y rioplatense. Seis de los 10 libros recibieron en su momento el reconocimiento de Libro de Oro: El precio de una traición, Qué poco vale la vida, El sentir de las violetas, Doña Cándida, Sufrir en el silencio y El robo de la historia.

La colección también recupera dos títulos que ahora llegan con ediciones ampliadas: Qué tupé y A mí me aplauden. En el caso del libro dedicado a China Zorrilla, se incorporó nuevo material fotográfico; Qué tupé, en tanto, suma un informe sobre las armas utilizadas en el duelo que enfrentó a José Batlle y Ordóñez con Washington Beltrán.

La variedad es, precisamente, uno de los atractivos de la selección. A los libros centrados en personajes y hechos históricos se les suma Directo al corazón. El título reconstruye la vida de Orestes Fiandra, el médico uruguayo que en 1960 implantó con éxito un marcapasos en Montevideo, y sigue el camino de investigación que lo llevó hasta ese hito de la cardiología.

También está Secretos de un jardín, una mirada a la historia de Carrasco a través de sus casas, personajes y leyendas. Por sus páginas pasan Federico García Lorca y Eva Perón, además de historias vinculadas a algunas de las grandes residencias del barrio montevideano.

Y está El robo de la historia, que vuelve sobre uno de los atracos más célebres del Uruguay: el robo de oro a la familia Mailhos en 1970. Fischer reconstruye el episodio a partir de los expedientes judiciales de la época. “Aporta una mirada desconocida de cómo se realizó ese robo que puso al Uruguay en la tapa de todos los diarios del mundo”, señala.

Más que una colección de libros de historia, la serie propone una forma particular de mirar el pasado: buscar en documentos, archivos y testimonios aquello que quedó detrás de la versión conocida y convertirlo en una narración capaz de atrapar al lector.

Junto con El País

La colección de Diego Fischer comienza el martes 18 de agosto y tendrá una nueva entrega cada semana.

18 de agosto: El robo de la historia.

El célebre atraco de 1970 a la familia Mailhos, reconstruido a partir de documentos judiciales.

25 de agosto: El precio de una traición

La Defensa de Paysandú y la figura de Leandro Gómez, a partir de una investigación que incorporó documentos inéditos.

1º de setiembre: Directo al corazón

La vida de Orestes Fiandra, médico e investigador uruguayo que en 1960 logró implantar con éxito el primer marcapasos.

8 de setiembre: A mí me aplauden

La vida de China Zorrilla, desde su nacimiento en una familia vinculada al arte hasta su consagración como una de las grandes figuras de la cultura rioplatense.

15 de setiembre: Secretos de un jardín

Historias, personajes y leyendas del barrio de Carrasco.

22 de setiembre: Qué tupé

El duelo entre José Batlle y Ordóñez y Washington Beltrán, uno de los episodios políticos más controvertidos del Uruguay del siglo XX.

29 de setiembre: Qué poco vale la vida

Bernardo Berro y el Uruguay convulsionado de la segunda mitad del siglo XIX.

6 de octubre: El sentir de las violetas

La historia de Elvira Reyes y su amor de más de medio siglo por Julio Herrera y Obes.

13 de octubre: Doña Cándida

La mujer detrás del caudillo Aparicio Saravia y su papel en la vida familiar.

20 de octubre: Sufrir en el silencio

La vida de la poeta María Eugenia Vaz Ferreira, una mujer adelantada a su tiempo.

