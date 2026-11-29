Primero se ven las máscaras. Más arriba, las plumas. Sobre el pecho, una solapa brillante que recuerda a los sacos que usan los murguistas. La modelo Lucía Piñeyro avanza por la pasarela de Miss Universo con la pollera cerrada. Hasta que la abre. De un lado aparece una pintura de la mamá vieja y el gramillero. Del otro, un homenaje a Ruben Rada. Y Lucía baila al ritmo del candombe.

Todo tenía que ocurrir en menos de un minuto. Mauro Gardela (27), el diseñador que creó el traje junto con el artista venezolano Jesús Marcano, había dedicado buena parte del proceso a pensar en esos segundos. Las máscaras tenían que verse desde lejos. Las figuras pintadas debían distinguirse apenas se abriera la tela. Y la pollera tenía que dejarle a Lucía espacio suficiente para bailar.

En los primeros bocetos había solo murga. Gardela ya tenía el visto bueno de la organización de Miss Universo Uruguay cuando Piñeyro le dijo que le gustaba la propuesta, pero que quería sumar algo que la representara como vedette. De esa conversación surgió la idea de la pollera: cerrada, completaba el vestuario de murga; al abrirla, la candidata transformaba lo que veía el público y daba paso a su baile.

Para el traje, el diseñador combinó terciopelo y lentejuelas. Los arabescos plateados y dorados eran de cuerina cortada con láser. Las hombreras y el tocado tenían una estructura de alambre, mientras que las máscaras fueron pintadas a mano. Al desplegarse la pollera, quedaban a la vista las figuras de candombe que Jesús Marcano pintó sobre lienzo.

Gardela buscaba un artista de trazo fino, capaz de lograr que las figuras se distinguieran apenas se abriera la tela. También valoró la familiaridad de Marcano con los certámenes de belleza. “Captó la idea desde el primer momento. En Venezuela tienen una cultura de Miss mucho más a flor de piel que nosotros”, cuenta a Domingo.

El traje típico de Lucía Piñeyro rindió homenaje a Ruben Rada, el candombe y la murga. Foto: gentileza

Una parte del traje ya estaba terminada cuando se sumó el homenaje a Rada. La inclusión generó después comentarios en las redes sociales. El diseñador se lo toma con humor: “Si no lo poníamos, nos iban a criticar porque no lo pusimos”.

Después de la producción de fotos, hubo que quitar las plumas de los sombreros. Eran demasiado grandes para transportarlas colocadas, así que Piñeyro tuvo que llevarlas por separado para volver a ponerlas al llegar. Gardela calcula que la modelo viajó con unas cinco valijas.

Del carnaval de Artigas a la tele

Gardela nació en Artigas y todavía encuentra en el carnaval de su departamento una referencia para su trabajo. De niño hizo cursos vinculados al arte, pero cuando se mudó a Montevideo comenzó a estudiar arquitectura. Pronto se dio cuenta de que no era lo suyo y se volcó a la moda, aunque sin abandonar la idea de trabajar en carnaval. En 2020, después de realizar sus primeros trabajos de vestuario, creó su propia marca. Ese año, vio el éxito de Got Talent Uruguay y se propuso formar parte del programa. “Tengo que estar ahí”, se dijo. Todavía no sabía cómo hacerlo. Se comunicó con la producción y se presentó con bocetos para vestir a alguno de los integrantes del jurado. “Les estaba costando encontrar vestuario para Agustín Casanova y mi propuesta calzó perfecto porque justo había pensado algo joven y distinto de lo que se solía usar”, recuerda.

La pollera del traje que Lucía Piñeyro vistió en la pasarela del Miss Universo. Foto: gentileza

Después llegaron los trabajos para la DJ Paola Dalto, Luana y Emir Abdul, a quien Gardela identifica como su puerta de entrada al mercado argentino. A través de esos encargos conoció al estilista que un miércoles le escribió para pedirle ayuda urgente: Charlotte Caniggia tenía un evento el viernes. Le hizo un vestido, pero cuando ella se lo probó, a las seis de la tarde, descubrieron que le quedaba demasiado justo. “Algo que nadie sabe es que el vestido que le hice no fue el que terminó usando. Yo tenía otras dos opciones y entre ellas estaba el verde que finalmente utilizó, que le quedó pintado. La gente piensa y fantasea que todo sale perfecto, pero no: todo el tiempo uno está lidiando con contratiempos”.

A veces, un imprevisto cambia el plan. En noviembre de 2025, durante el Miss Universo en Tailandia, el espaldar del traje típico de Valeria Baladán no se ajustó correctamente al vestirla entre bastidores. Gardela había diseñado una pieza en tonos violetas, con cristales y vidrio, inspirada en las amatistas de Artigas. Ambos acordaron prescindir de la estructura para evitar que se cayera en plena pasarela. La presentación quedó incompleta y el diseñador tuvo que aclarar que el diseño original era distinto. Otras veces, el contratiempo se resuelve antes de que llegue al público. Con Luana, por ejemplo, tuvo que rehacer un vestuario a días de una presentación.

Entre sus encargos para artistas, bailarines de salsa y bachata, novias y clientas que buscan un vestido de fiesta, hay algo que se repite: su fascinación por los brillos. “Cuando estudiaba moda me dijeron que con los brillos no iba a llegar a ningún lado”, cuenta. Y reflexiona: “A veces hay personas que te dicen cosas para desalentarte, pero, sin saberlo, te potencian más”.

Qué Uruguay mostrar

Su entrada al mundo de los certámenes de belleza fue en 2022, cuando vistió a Carla Romero. Después trabajó con otras candidatas. En el caso de Piñeyro, hubo numerosas conversaciones sobre cómo representar la murga. “Estuve investigando, hablando con algunas personas. Les sorprendía la idea porque, en realidad, el candombe ya lo llevaron varias veces, pero fue la primera vez que una Miss Uruguay salió a representar la murga”.

Entre los comentarios que leyó en las redes estaban los de quienes esperaban un atuendo con referencias al campo y las tradiciones, como el mate. Para Gardela, la discusión tiene que ver con lo que se entiende por “traje típico”. En el certamen, explica, la consigna permite mostrar “alguna parte de su país”. “Si vamos a mostrar lo mismo siempre, tenemos que mostrar el mate, la paisana, el gaucho”, dice. Cada diseño, en cambio, abre la posibilidad de buscar inspiración en otro lugar. Esta vez, surgió de los sacos de la murga y de escuchar a una vedette que quería bailar durante el desfile. La próxima puede estar en algo que nadie haya llevado aún a una pasarela. “Uruguay es mucho más inspirador de lo que se logra ver a simple vista”, concluye.