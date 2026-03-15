Dos estudiantes de Medicina crearon casos policiales como juegos de mesa y ya piensan en un "escape room"

Magalí Falero y Victoria Colinas se conocieron en la Facultad de Medicina. Se hicieron amigas y eso las llevó a compartir también el tiempo libre. “Siempre nos pareció un planazo juntarnos a jugar un juego de mesa, sea en vacaciones, algún día de lluvia, en plenas clases. Sentíamos que era un buen momento para compartir con el otro y salir de todo lo que son las redes, el celular”, cuenta Victoria.

Jugaban a lo que fuera hasta que un día vieron en TikTok y en Instagram que había una moda de casos policiales para resolver. Buscaron en Uruguay y no encontraron. “Teníamos que traerlos por Amazon o Tiendamía y estaban en inglés. De Argentina era lo más cerca”, dice Victoria.

“¿Y si los hacemos nosotras?”, fue la idea que les surgió y no lo dudaron. Se pusieron manos a la obra usando todo eso que fueron absorbiendo de leer novelas policiales o relatos de Agatha Christie, o de ver todas las series y películas de suspenso que se estrenaran en las plataformas.

“Hacemos todos los juegos de cero: creamos la historia, las pistas, los personajes… obviamente todo es ficticio”, explica Magalí a Domingo.

Comienzan definiendo de qué se va a tratar y qué es lo que va a llamar la atención. Luego van agregando pistas de acuerdo a lo que les gustaría encontrar en un juego de este tipo, siempre procurando que no conduzcan de inmediato a la resolución del caso, sino que cueste. Todo esto respaldado por una historia que sea entretenida.

“Para crear el primer caso estuvimos tres meses haciendo llamadas dos horas por día. Luego pasamos por varios momentos de prueba, o sea, de jugarlo varias veces con diferentes personas para buscar errores”, detalla Victoria de lo que hacen sobre todo con sus padres. “Son los que nos tienen más paciencia y son bastante puntillosos”, acota Magalí entre risas.

El primer juego estuvo pronto hace dos años y lo lanzaron bajo el nombre Feel Focused, que es como se las encuentra en redes. Hoy tienen más de 14 mil seguidores y varios mensajes que les dan para adelante, lo que las ha llevado a ponerse en campaña para poder comercializarlos.

“Vendemos, pero no es algo a gran escala como queremos hacerlo ahora”, anuncia Magalí. “Nuestra idea es seguir sacando juegos de este estilo y otros también”, agrega.

A ambas les entusiasma lo que despierta en la gente leer o resolver casos policiales. “Se sale de lo común, como que iniciás una línea de pensamiento que no es la que tenés en el día a día y eso está bueno”, coinciden y prometen que se vienen más.

Feel Focused: casos policiales. Foto: Leonardo Mainé.