Dolly Parton: el regreso de la reina de la música country

La reina de la música country Dolly Parton ha sido noticia en los últimos tiempos por hechos que no solo tienen que ver con su profesión de cantante y actriz, sino también con su vida de filántropa y empresaria. La semana pasada hizo un anuncio que tiene que ver con su extensa carrera, que ahora pretende extender al plano literario: en marzo lanzará su primera novela, la cual vendrá acompañada de un nuevo álbum. Para este proyecto se asoció con el escritor James Patterson, quien ha tenido una veintena de números 1 en el ranking de títulos de ficción del New York Times y ostenta un récord Guinness por ser el autor vivo que más novelas ha vendido.

El libro fue titulado con un nombre que recuerda a Forrest Gump: Run, Rose, Run. Se desarrolla en Tennessee, un lugar muy vinculado a la vida de Parton, y trata sobre una joven que se muda a Nashville para perseguir su sueño de triunfar con la música. “Ella es una estrella en ascenso, cantando sobre la vida difícil que dejó detrás”, dice una publicación en el sitio web de Patterson. Y agrega: “Encuentra un futuro, deja el pasado. Nashville es el lugar al que llegó para reclamar su destino. Es el lugar donde podría encontrar esa oscuridad de la que huyó. Y destruirla”.



El libro tendrá un cuerpo nada despreciable: 448 páginas. Y el álbum que lo acompañará estará basado en los personajes y situaciones. “Espero que disfruten el libro y las canciones tanto como nosotros disfrutamos crearlos”, tuiteó Parton, una apasionada de la literatura que, entre sus múltiples actividades, envía libros gratuitos por correo a niños como parte de su programa Imagination Library.



Otro de los motivos por los cuales llegó a ser noticia en las últimas semanas fue el haber revelado en qué gastó lo que ganó gracias a la canción I Will Always Love You, que llevó al estrellato a Whitney Houston y puso en lo alto de las carteleras cinematográficas la película El Guardaespaldas (1992). La canción fue compuesta en 1973. Y, según confesó Parton, le costó reconocerla la primera vez que la escuchó en la radio. En una entrevista con Oprah Winfrey, contó que mientras iba conduciendo tuvo que detener la marcha por lo nerviosa que se puso y la emocionó que le generó, para poder escucharla por completo.



No se sabe exactamente cuánto ganó con este éxito de 1992, pero la revista Forbes calcula que fueron unos US$ 10 millones de la época, que hoy equivaldrían a casi el doble. Decidió invertirlo en reactivar un barrio en el que vive una importante comunidad negra en Nashville, como forma de homenajear a la cantante que monetizó una canción suya como nadie más lo ha hecho. “Pensé que sería el sitio perfecto para mí, poniéndome en la piel de Whitney. Y que era estupendo irme ahí con su gente, que también son mi gente”, relató la reina del country.



Y también ha sido noticia en un mundo en el que el COVID-19 lo ha acaparado casi todo, al donar un millón de dólares para la investigación científica y convertirse en una de las primeras celebridades en promover la vacuna de Moderna.



Talento, energía y belleza

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee, siendo la cuarta de 12 hermanos. Consiguió la fama a fines de 1967, cuando se unió al programa de televisión presentado por el músico Porter Wagoner, con quien formó una de las parejas de compositores más exitosas del siglo XX en el ambiente de la música country. Además de ser dueña de una voz sublime, toca la guitarra, el banjo, la armónica y el piano. Virtudes que le permitieron consolidar, a partir de 1976, una carrera como solista marcada por varios álbumes aclamados por la crítica y canciones icónicas como Jolene (inspirada en una mujer que aparentemente coqueteaba con su marido) y la ya mencionada I Will Always Love You. También obtuvo una notoriedad planetaria cuando su nombre fue utilizado, en 1996, para bautizar a la primera oveja clonada del mundo. Dolly nació de células congeladas extraídas de las glándulas mamarias de su madre (y gemela) que murió varios años antes de su nacimiento. De ahí la referencia, aparentemente humorística -y evidentemente poco simpática- hacia Parton.



Durante los 80 hizo varias películas, entre ellas, Cómo eliminar a su jefe (junto a Jane Fonda) y Rhinestone (con Silvester Stallone). Su incursión en el cine más alejada del papel de cantante country fue en Magnolias de acero, en la que compartió cartel con Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah y Julia Roberts.



Sus discos le han valido siete premios Grammy, así como varias nominaciones a los Globos de Oro y a los premios de la Academia y su nombre se halla en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville. En total, ha vendido más de 100 millones de álbumes, lo que la convierte en una de las artistas más exitosas de la historia. Además, tiene un parque temático en Tennessee llamado Dollywood, en el que realiza festivales.



Otro hecho permanente en su carrera ha sido su incuestionable belleza como mujer. En 1978 protagonizó una recordada portada de la revista Playboy, en la que posó como conejita. Y recientemente, a sus 75 años, volvió a retratarse con el mismo atuendo, aunque en este caso como regalo de cumpleaños para su marido “de toda la vida” Carl Thomas Dean, con quien lleva 57 años de casada.



“¿Recuerdan que en algún momento dije que iba a posar en la revista Playboy cuando tuviera 75 años? Bueno, tengo 75 años y ya no existe esa maravillosa revista, pero a mi esposo siempre le gustó la portada original de Playboy, así que estaba tratando de pensar en algo para hacerlo feliz”, comentó en un video. Y agregó con seguridad: “Él todavía piensa que soy una chica sexy después de 57 años juntos y no voy a intentar disuadirlo de eso”.



Dolly Parton tiene una carrera de medio siglo en la música, el cine y la TV.

Cantarle al amor

La megaestrella estadounidense se ha caracterizado por compartir todo con su público, a excepción de su matrimonio con Carl, quien hoy tiene 79 años. La periodista Cynthia Caccia analiza en un artículo de La Nación que esto se debe a que ambos pertenecen a mundos opuestos: a ella siempre le fascinó el glamour, la purpurina y las luces de Hollywood, mientras que él siempre ha sido una persona de bajo perfil. A pesar de que su matrimonio es una rara avis en el mundo de Hollywood por lo duradero -aunque no exento de rumores de infidelidad- siempre intrigó a la prensa y a sus fans que decidiera no tener hijos. “Al principio, cuando mi marido y yo estábamos saliendo (y luego cuando nos casamos), supusimos que los tendríamos. No estábamos haciendo nada para detenerlo. Incluso hasta teníamos los nombres, pero no resultó. Ahora pienso que Dios no quiso que tuviera hijos para que los hijos de todos pudieran ser míos”, reflexionó Parton aludiendo a la fundación a través de la cual promueve la lectura de los niños. Lo que sí ha resultado, evidentemente, es la convivencia: “Él está loco y yo estoy loca. Nos reímos mucho y creo que esa ha sido una de las partes más preciosas de nuestra relación. Pero sobre todo, tienes que respetarte y gustarte, perdonar muchas cosas y aceptar muchas otras”.

¿Cómo forjó Dolly Parton su imagen? La canción Jolene, de 1974, lo cambió todo. Estaba entonces en uno de los mejores momentos, a punto de lanzar uno de los mayores hits de su carrera. Para la portada del disco llevaba un mono de rayas azules y blancas con una chaqueta de grandes mangas hecho por Lucy Adams, la mujer que le cosía la ropa en Nashville.



* También ha tenido incursiones en televisión (¿qué no ha hecho esta mujer?): en 1987 presentaba Dolly Variety Show y dos años después hizo de anfitriona y artista invitada en Saturday Night Live.



* En 1980 debutó en una première cinematográfica. En su primera película, Cómo eliminar a su jefe (9 to 5 en inglés) compartía protagonismo con Jane Fonda y Lily Tomlin. “Nunca he pensado en vestir a la moda, pero sabía que para algo tan importante como una première tenía que verme elegante”, comentó Parton años después.



* Con la llegada de los ‘90, incrementó el rubio y comenzó a utilizar un maquillaje aún más fuerte. Convertida ya en una exitosa cantante, presentadora y actriz, era el exceso con patas de la década. “Más o menos construí mi imagen sobre Cenicienta, Mamá Ganso (un personaje de cuentos infantiles) y la prostituta del pueblo”, dijo en una de sus infinitas muestras de humor.



* En 2014 conectó con los millennials en el festival de Glastonbury. “Tenía un poco de miedo de ir porque pensaba que no iban a saber quién era, que no les iba a gustar mi música, y acabó siendo una de las mejores cosas que he hecho nunca”, reconoció tiempo después. Ataviada con un mono blanco (su color favorito para el escenario) diseñado por Steve Summers y decorado con pedrería y transparencias, estaba encantada.



* Ha escrito más de 3.000 canciones y tiene una fortuna estimada en us$ 600 millones.



( Vanity Fair)