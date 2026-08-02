De Juana de Ibarbourou al papa Pío XII: las alhajas de los famosos y los grandes joyeros del Uruguay
El país cuenta con un patrimonio joyero sorprendentemente rico, en gran medida desconocido, que comenzó a gestarse en tiempos de la Banda Oriental, se enriqueció con las corrientes europeas de los siglos XIX y XX y dejó creadores de talla internacional.
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