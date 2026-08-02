Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Domingo

De Juana de Ibarbourou al papa Pío XII: las alhajas de los famosos y los grandes joyeros del Uruguay

El país cuenta con un patrimonio joyero sorprendentemente rico, en gran medida desconocido, que comenzó a gestarse en tiempos de la Banda Oriental, se enriqueció con las corrientes europeas de los siglos XIX y XX y dejó creadores de talla internacional.

Andres Lopez Reilly
Andrés López Reilly
02/08/2026, 03:17
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Joyeria Freccero
Freccero, una de las históricas joyerías de la Ciudad Vieja de Montevideo, que cerró sus puertas en 2019. La firma fue fundada en 1868.
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

premiumJoyeríaPatrimonio Histórico

Te puede interesar