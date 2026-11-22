De Jaime Roos a los Beatles: cómo trabajan los directores de coros en Uruguay y el desafío de unir tantas voces
¿Qué hay detrás de un coro? Cuatro directores uruguayos cuentan cómo eligen el repertorio, preparan los ensayos y trabajan con voces, personalidades y experiencias distintas para construir un sonido colectivo. Un recorrido por los desafíos y las particularidades del oficio.
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