Creó un espacio para rescatar objetos, historias y lugares, y poder acercarlos a la gente de manera amena

"ReAcervoUy empezó en noviembre de 2024 como quien guarda un pasatiempo en una caja de zapatos. Lo abrí y ahí estaba lo que me faltaba: un espacio para crear, pensar y volver a mi vieja pasión, la historia, con un reto distinto: cómo contarla para todos”.

Con este posteo en Instagram, Victoria Landaberry explica a sus seguidores lo que busca con este espacio que creó no solo para satisfacer su propia curiosidad con la historia, sino también para ayudar a otros a hacerlo y, sobre todo, acercar estos temas a la gente de una manera que les resulten atractivos. “Si pasamos por lugares y no sabemos qué historias tienen, hay un valor que se pierde”, sentencia.

Victoria es economista y, como tal, tiene un cargo en el Banco Central del Uruguay: Jefe de Estabilidad Financiera. Investigar es hoy por hoy su hobby, lo que el tiempo libre le permite y ya no tanto porque está esperando su segundo hijo.

“Esto empezó porque estaba viendo los títulos de propiedad de mi casa en el Prado y terminé involucrada en una serie de investigaciones que me abrió otro universo”, cuenta a Domingo sobre lo que la llevó primero a estudiar el barrio Solís, que ya no existe más, y luego descubrir más en profundidad a Emilio Reus.

“Me cautivó mucho. Fue ahí que comencé a trabajar con el MAPI (Museo de Arte Precolombino e Indígena) sobre su vida y le doné un billete del Banco Nacional. También me puse en contacto con el Museo Numismático del Banco Central para que donara el acrílico para su conservación”, relata.

Además comenzó a toparse con otros personajes que la atraparon, como Eduardo Casey, un argentino que intervino en la compra-venta de su casa y estuvo muy involucrado en la crisis financiera de 1890, o la familia del escultor Gervasio Furest Muñoz, que también fue propietaria del terreno de la familia de Victoria.

“Empecé a descubrir un montón de cosas que no son conocidas y ahí surgió mi pregunta de qué pasa con esto. Como que la historia queda mucho en la academia, pero es mucho más difícil acercarla a la gente”, indica.

Eso la empujó a intentar que la difusión comenzara a ser más llana, más adaptada a un público que cada vez cuenta con menos tiempo para leer. “Hay que concentrar en pocas palabras la información y eso tiene otro desafío”, apunta quien se propuso “contar diferente” para empatizar con la gente. “Estoy explorando otras formas de narrar, más de crónica narrativa de no ficción para lo cual hice talleres con Azul Cordo”, agrega.

También comenzó un diploma en Historia Pública, en la Universidad de Quilmes, que actualmente tuvo que interrumpir por su embarazo, pero que piensa retomar en algún momento. “En Uruguay no hay una formación específica al respecto”, lamenta.

Investigaciones Reus, un ranking de mujeres y tipografía Victoria Landaberry tiene una investigación aún no terminada sobre su casa familiar en el Prado. Además ha llevado adelante tres proyectos. El primero refiere al Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) y la vida de Emilio Reus: se trató de una colaboración con el museo en la creación de una exposición transitoria que incorpora hallazgos de investigación independiente al relato curatorial institucional. El segundo trabajo es sobre el escultor Gervasio Furest Muñoz: a partir de colecciones del Museo Nacional de Artes Visuales y de la Fundación Banco República, se avanzó en la identificación y documentación de su obra. Y el tercero es sobre la imprenta del Telégrafo Marítimo: en el marco de la investigación genealógica e histórica sobre la familia Furest y a partir de una ilustración de Pierre Fossey, se identificó en el Museo Histórico Nacional la imprenta vinculada a Alicia Furest (bisnieta de Fructuoso Rivera). Victoria también participó en el programa televisivo Rastros, de Ignacio Esquivel. Fue en el capítulo dedicado al edificio en el cual funciona el MAPI y lo hizo aportando datos sobre Emilio Reus, su responsable. Además trabaja en la representación de una adaptación de una obra escrita por Reus, titulada Morir dudando. Otro de los proyectos en los que avanza es Ellas en la historia, dedicado a recuperar, organizar y visibilizar la presencia de las mujeres en la prensa histórica uruguaya, según revistas y publicaciones periódicas del siglo XX. “Cuando esté terminado, esto va a ir al sitio web”, anuncia. Precisamente en reacervo.uy se pueden encontrar más detalles de los trabajos que desarrolla la investigadora. Por ejemplo, ofrece recuperación de tipografías de la prensa antigua a partir de periódicos y revistas disponibles en Anáforas y en el portal digital de la Biblioteca Nacional. Las mismas pueden descargarse y utilizarse libremente en proyectos editoriales, académicos o creativos.

Té ofreciodo en el Club Católico por el Patronato de la Aguja.

Lo que ofrece

ReAcervoUy cuenta con un sitio web y una página en Instagram a través de los cuales Victoria va comunicando lo que está investigando o lanza pastillas de información sobre materiales con los que se va encontrando.

“Estoy haciendo mucho uso de la Biblioteca Nacional Digital, que también es un cambio de paradigma a lo que se hacía porque antes el historiador tenía que ir a la biblioteca y tener su carné de investigador. Ahora se abre un universo infinito de información de nuestra historia que está disponible para todos”, destaca.

Victoria busca también que ReAcervoUy sea una plataforma para que otros puedan investigar y difundir. Una de las primeras que se acercó fue la profesora Nancy Cabrera, de San José de Mayo, que desarrolló un proyecto sobre un puente ferroviario.

“Gracias a este trabajo, ese puente se convirtió en patrimonio declarado por la Intendencia de San José. Ella estaba buscando un lugar para comunicar su investigación y estamos viendo cómo hacerlo”, cuenta.

Muchos la han contactado también pidiendo información o ayuda para saber cómo buscar datos sobre un determinado tema. “La gente se involucra, empatiza y se genera curiosidad. Me escriben mucho por historias que les llaman la atención”, comenta.

La investigadora dice que por ahora ReAcervoUy es solo su pasatiempo. “Le dedico lo que le puedo dedicar, pero es algo que seguro no voy a abandonar porque lo disfruto. Ojalá que crezca y que la gente lo pueda usar y aprovechar”, concluye.

Cuatro categorías La Mulan uruguaya y otros personajes Las publicaciones de Instagram de @reacervouy se dividen en cuatro categorías: Personas, Lugares, Objetos y Prensa. En Personas, entre otros, están Carlos Gardel; el Patronato de la Aguja de Montevideo, presidido por Delia Castellanos Muñoz de Etchepare; un niño prodigio que salió en una publicación de la prensa de 1919; María Magdalena Micha Villegas Márquez, cuyo esposo mandó quemar todas las cintas de las películas de cine que protagonizó; los rostros de Artigas, y la historia de la China Catalana, “que es la Mulan uruguaya, una mujer que peleó en la guerra de la Triple Alianza vestida de hombre”, cuenta Victoria. En Lugares, aparecen el Prado, el MAPI, el Palacio Salvo, la Ciudad Vieja, el Hotel Biarritz y el Castillo Soneira. En Objetos, hay desde una mano antigua pisa papeles, pasando por una tijera del transatlántico alemán SS Cap Polonio que encontró en un altillo de su casa, hasta una reproducción de la antigua línea de ómnibus 17 Capurro. Y en materiales que surgen de la prensa antigua, aparecen cosas muy curiosas como lo que hoy serían las aplicaciones de citas y que en el 1900 se traducían en mensajes que se publicaban en los diarios para conseguir pareja. También hay un posteo sobre cómo la forma de agarrar un cigarrillo dice algo sobre tu personalidad. “Lo más reciente y popular que rescaté son expresiones coloquiales extraídas de Amores y Amoríos, una publicación de 1932”, apunta la investigadora, quien además comparte fotografías y postales antiguas que ha ido adquiriendo con el correr del tiempo. Finalmente hay imágenes o videos de recorridas hechas en el Día del Patrimonio. La China Catalana.