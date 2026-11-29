Primero aparece, de frente, el contorno del Pan de Azúcar. Después, a la derecha, la silueta del Cristo Redentor. Y, lentamente, el cielo comienza a iluminar una de las ciudades más fotogénicas del mundo. Son alrededor de las cinco de la mañana y desde el mirador Dona Marta ya hay decenas de personas esperando ese momento. Algunos llevan cámaras profesionales, otros preparan sus celulares y hasta hay quien eligió ese escenario para una propuesta de matrimonio. Río de Janeiro está a punto de amanecer, pero el espectáculo ya comenzó.

Para llegar hasta allí hubo que madrugar. A las 4.10, Ederson pasó puntualmente a buscarnos por el hotel en Copacabana. Guía turístico desde hace 14 años, simpático y siempre dispuesto a compartir algún dato, sería el encargado de acompañarnos durante las siguientes horas en un recorrido por dos de las grandes postales de la conocida cidade maravilhosa.

El mirador Dona Marta, ubicado a unos 360 metros de altura, ofrece una panorámica privilegiada de la ciudad. Desde allí se pueden distinguir el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, la bahía de Guanabara y las playas que se extienden a lo largo de la costa carioca. Pero a esa hora la atención está puesta en otro espectáculo: el amanecer.

Aunque todavía falta bastante para que la ciudad se despierte (si es que se ha dormido), el mirador ya está concurrido. Hay fotógrafos profesionales trabajando en producciones para bodas, parejas que buscan la imagen perfecta y visitantes que recorren los distintos puntos para encontrar el mejor encuadre. Ederson, que conoce bien el terreno, sabe cómo esquivar parte de ese movimiento y nos lleva hasta un sector desde el que el Pan de Azúcar aparece de frente, con mucho menos público alrededor.

La vista es de esas que cuesta abandonar. El cielo va cambiando de tonalidad, las luces de la ciudad comienzan a perder protagonismo y el Cristo y el Pan de Azúcar se recortan contra el horizonte.

Es difícil conseguir una foto que le haga justicia a semejante paisaje. Aunque hay algo que juega a favor de los fotógrafos improvisados: con esa luz, hasta los menos fotogénicos salimos favorecidos.

Amanecer en Río de Janeiro Visit Rio

Del amanecer a la multitud.

Después del amanecer, llega el momento de hacer una pausa. Ederson nos lleva a desayunar a una panadería local, donde la propuesta es sencilla: café y un pan tostado con algún acompañamiento. Está riquísimo, aunque a esa hora y después de semejante madrugón el hambre seguramente también ayuda a realzar el sabor. Pero no hay demasiado tiempo para sobremesas. A las 7 ya tenemos que estar en el tren del Corcovado, que nos llevará hasta el segundo gran protagonista de la mañana.

El trayecto dura unos 20 minutos y atraviesa la vegetación del Parque Nacional de Tijuca, hasta alcanzar la cima del cerro Corcovado, a 710 metros sobre el nivel del mar. Allí espera el Cristo Redentor, con sus brazos abiertos sobre Río de Janeiro.

Llegamos justo para presenciar la apertura del monumento. Al pie de las escaleras que conducen al nivel superior, donde se encuentra la estatua, un sacerdote encabeza una breve ceremonia. Reza una oración junto a los visitantes, que acompañan el momento con un Padre Nuestro y un Ave María. Después, arroja agua bendita y da por concluido el ritual. La pausa de recogimiento dura apenas unos minutos: en cuanto termina, los visitantes se lanzan escaleras arriba para llegar cuanto antes junto al monumento.

Cristo Redentor M. Orfila

Apenas son las 7.30 y ya cuesta encontrar un espacio libre. Todos quieren llevarse su recuerdo con el Cristo de fondo y la competencia por conseguir un encuadre sin otras personas se vuelve casi una disciplina deportiva. Es ahí donde Ederson vuelve a demostrar su experiencia. Después de tantos años acompañando turistas, conoce los rincones, los ángulos y los puntos desde los que se consiguen las mejores tomas. “Olha pra praia, pro morro, pro Cristo”, va indicando, mientras se mueve de un lado a otro y, si hace falta, termina tirado en el suelo para conseguir la fotografía perfecta.

Su estrategia funciona. Sabe que buena parte de quienes llegan hasta allí quiere llevarse una imagen para compartir en las redes sociales y se toma ese trabajo con naturalidad y buen humor. Mientras los visitantes ensayan poses y esperan su turno, él busca el ángulo que permita incluir el paisaje sin que alguien se cuele en el fondo. El resultado son fotografías desde distintos ángulos, con algunos de los paisajes más reconocibles de Río como telón de fondo. Pero una vez cumplida la misión fotográfica, también queda tiempo para levantar la mirada del celular y disfrutar del lugar. El Cristo Redentor, inaugurado el 12 de octubre de 1931, tiene 30 metros de altura, a los que se suman los ocho metros de su pedestal. Su estructura de hormigón armado está recubierta por miles de pequeñas piezas de piedra jabón, colocadas a mano. En 2007 fue elegido como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Cristo Redentor Visit Rio

Desde allí se puede reconocer buena parte de la geografía carioca: Copacabana, Ipanema, Botafogo, el Pan de Azúcar y hasta el estadio Maracaná. Ederson también señala los dos aeropuertos de Río y algunos sectores del centro. Con sus indicaciones, el paisaje deja de ser una sucesión de postales conocidas y permite entender mejor cómo se organiza la ciudad, entre montañas, playas, lagunas y edificios que se extienden hasta donde alcanza la mirada. Pero la presencia del Cristo Redentor no se limita a la cima del Corcovado. Desde distintos puntos de Río, sus brazos abiertos forman parte del paisaje cotidiano y recuerdan que está allí, vigilante sobre la ciudad. Su imagen también parece trascender lo religioso para instalarse en la identidad carioca. No es casual que la expresión “vai com Deus” (ve con Dios) aparezca tantas veces en las despedidas: una manera de desearle protección a quien se va, bajo la mirada de esa figura que parece acompañar a todos desde las alturas.

La postal es extraordinaria. Aunque hay que admitir que, incluso a primera hora de la mañana, la cantidad de visitantes puede resultar abrumadora. Todos quieren su foto, todos buscan su espacio y el murmullo de la multitud acompaña buena parte de la visita. El paisaje invita a quedarse un rato más; el gentío, no tanto.

La excursión que reservé a través de Civitatis ronda los US$ 90. No es precisamente un paseo económico, pero la posibilidad de contemplar el amanecer desde uno de los mejores miradores de Río, llegar temprano al Cristo y contar con alguien que conoce los tiempos, los accesos y hasta los mejores rincones para las fotografías justifica la inversión… y también el madrugón.