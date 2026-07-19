Cómo se hacen los audiolibros en Uruguay: desde los casetes reutilizados hasta los autores que graban sus obras
La industria del audiolibro crece en el mundo, pero en Uruguay aún le cuesta por un tema de costos, tamaño del mercado y hábitos de lectura. Las grandes editoriales graban un promedio de cinco por año.
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