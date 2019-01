El arte en una feria de Punta

Luego de cuatro ediciones en franco crecimiento, la feria de arte Este Arte se prepara para su quinta edición con una programación como para tirar la casa por la ventana. La feria se llevará a cabo entre el 4 y el 8 de enero el Centro de Convenciones del balneario.

Este año, la feria contará con una oferta de artistas, galerías y conferencias que llena de orgullo a sus organizadores, en particular a su directora Laura Bardier, impulsora y alma mater del acontecimiento. “Ha crecido mucho”, dice Bardier a Domingo. “El primer año, por ejemplo, tuvimos la participación de 20 galerías de arte. Este, año serán 30 galerías, varias de las cuales son muy importantes en sus respectivos países”.

Como ejemplo, la directora de Este Arte menciona los casos de la galería alemana Die Galerie, que participa por primera vez de la feria, y que presentará obras de su acervo, de artistas como Joan Miró, y la francesa Reginart Collections, que exhibirá obras de Picasso y Matisse, entre otras.

Eso y más para una cantidad público que también fue creciendo a lo largo de los años: de 1.500 personas en la primera edición a 7.000 personas el año pasado.

Bardier hace más de 20 años que se fue de Uruguay a estudiar historia del arte y curadoría. Actualmente vive en Nueva York, pero también ha residido en Italia. Para ella, la feria de arte que dirige es una manera de mantener el vínculo con su país, pero también tiene el explícito objetivo de, como dice, “profesionalizar el mercado de las artes visuales en Uruguay”.

Para un neófito en cuestiones de las artes plásticas, una feria de estas características puede resultar algo desconcertante. Un lugar en el cual convergen artistas, galerías, críticos y coleccionistas, donde se aprende, se disfruta pero también se comercia. “En primer lugar, y como ya dije, la razón de la feria es la profesionalización del mercado del arte en Uruguay. Soy curadora de formación, y en mi carrera he visitado los estudios de muchos artistas uruguayos con el objetivo de comprarle obras para coleccionistas extranjeros. El nivel de los artistas nacionales es muy bueno, pero no había una estructura adecuada que permitiera un crecimiento profesional mayor. Por eso nace esta feria, para que el artista local tenga opciones para crecer”.

Algo similar, agrega Bardier, rige para el público interesado en adquirir arte de calidad para sus colecciones. Las ferias de arte, en teoría y cuando cumplen su función, le aseguran a los compradores un nivel de calidad alto.



Además, una feria de estas características le quitaría al arte una parte de la solemnidad que este tiene cuando ingresa a un museo. En el museo, cuenta Bardier, hay un “aura” que le confiere a las obras un carácter casi sagrado, y que muchas veces tiene el efecto de colocar al espectador en un lugar de subordinación respecto a lo que experimenta en ese recinto tan importante para el arte.

Eso, dice la experta, no ocurre en otras disciplinas artísticas. Bardier recurre al ejemplo de la música para ilustrar su razonamiento. Cuando por lo general se opina sobre música, mucha gente se anima a decir “Me gusta” o “No me gusta”, sin otra justificación que esa. Con el arte, a menudo se hace la salvedad “No sé mucho” o “No entiendo mucho sobre arte”, antes de emitir una opinión.

Hay una aire más “democrático” en la feria porque la relación que se establece con la obra es más “horizontal”, acota la directora de Este Arte. “Todo está pensado para que el público se sienta con mayor autoridad de decir ‘esto me gusta’, y para que pregunte cuánto sale la obra, sin prejuicios y con la tranquilidad que no hay problemas tontas”.



De acuerdo a lo que relata la productora, el perfil del público de la feria es internacional e interesado por la cultura en general y el arte en particular. “Diría que el público se divide en un 30% de argentinos, entre 10 y 20% de brasileños y lo mismo de público latinoamericano (Perú, Paraguay, Chile), y el resto es europeo y uruguayo. Este último público, el nacional, es el que más ha crecido desde que arrancamos”.



De esta manera, la temporada veraniega en Punta del Este contará con un evento de artes plásticas en la que se podrán apreciar y comprar obras de algunos de los pintores y artistas visuales contemporáneos más relevantes, pero también acceder a trabajos de clásicos del arte que no estarán a la venta, pero sí podrán ser apreciados en el marco de Este Arte.

Para Bardier, se destacan —más allá de las obras— algunas de las charlas que se darán durante la feria y también recomienda detenerse en el trabajo de cinco artistas latinoamericanos, todos ellos más o menos jóvenes y que valen la pena analizar más de cerca: Cristina Hauk, Rita Fischer, Juan Manuel Rodríguez, Ricardo Homen y Cecilia Glazman.

Obra: Geometría 2018. Artista: Cristina Hauk. Foto: Centro de Edición Obra: Sem Titulo 2015-2017. Artista: Ricardo Homen (Brasil). Foto: Galeria Karla Osorio. Obra: Sin título. Artista: Rita Fischer (Uruguay). Foto: La Pecera Obra: Cadencia. Artista: Cecilia Glazman (Argentina). Foto: Quimera. Obra: Miel de Uruguay 2011-2016. Artista: Juan Manuel Rodríguez (Uruguay). Foto: Studio Sandra Recio.

Otra presencia que la directora de la feria resalta es la de Yamandú Canosa, que representará a Uruguay en la próxima edición de la Bienal de Venecia. L os precios para acceder a Este Arte son 17 (media hora), 20 (todo el día) y 50 (los tres días) dólares.