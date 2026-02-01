Mañana, gratis con El País: “La prehistoria”, el primer tomo de la colección Historia Universal para niños

Desde las primeras huellas humanas en antiguas cuevas hasta los grandes avances tecnológicos del siglo XX y la conquista del espacio, la historia de la humanidad es una aventura fascinante. A partir del viernes 6 de febrero, El País lanza la colección Historia Universal para Niños, una serie de libros ilustrados especialmente pensados para que niñas y niños recorran, de forma clara, entretenida y visual, las grandes civilizaciones y los momentos clave del pasado.

La propuesta reúne 45 tomos semanales, que combinan rigor histórico con un lenguaje accesible, ilustraciones a todo color y un diseño atractivo.

Cada entrega invita a viajar en el tiempo: desde la Prehistoria y el Egipto de los faraones, pasando por Mesopotamia, Grecia y Roma, hasta llegar a la Edad Media, el Renacimiento, las grandes exploraciones, las revoluciones modernas, las guerras mundiales y la exploración del espacio.

El primer libro, “Prehistoria”, se entregará gratis con El País del viernes 6 de febrero, como parte de una promoción especial de lanzamiento. A partir de allí, cada viernes se podrá sumar un nuevo tomo por $250, construyendo una biblioteca completa que acompaña todo el año lectivo y que resulta ideal tanto para el hogar como para el apoyo escolar. La colección no solo apunta a transmitir información, sino también a despertar la curiosidad, fomentar el hábito de la lectura y ayudar a comprender cómo se fue formando el mundo en el que vivimos. Los textos están pensados para un público infantil, con explicaciones sencillas, datos curiosos, líneas de tiempo y recursos visuales que facilitan la comprensión de procesos históricos complejos.

Además de su valor educativo, Historia Universal para Niños se destaca por la calidad de sus materiales: tapas duras, encuadernación cosida, papel de alto gramaje y un formato grande (18,5 x 25,6 cm), ideales para resistir el uso cotidiano y convertirse en un objeto duradero dentro de la biblioteca familiar. Cada tomo cuenta con un promedio de 48 páginas a todo color y una presentación cuidada, pensada para acompañar la experiencia de lectura.

Entre los títulos más destacados de la colección se encuentran El Egipto de los faraones, La Grecia clásica, Roma: de la República al Imperio, Vikingos, Un día en la Edad Media, Marco Polo y China, El Renacimiento, La Revolución Francesa, La Segunda Guerra Mundial y La conquista del espacio.

Datos clave de la colección.

Historia Universal para Niños no es solo una colección de libros, es una invitación a viajar en el tiempo, hacer preguntas, descubrir culturas lejanas y entender los grandes cambios que marcaron a la humanidad.

Una herramienta ideal para compartir en familia, acompañar tareas escolares o simplemente leer por placer.

La colección consta de 45 tomos de salida semanal, que comenzarán a circular el viernes 6 de febrero y finalizarán el viernes 11 de diciembre. Cada libro tendrá un precio al público de $250.

Como promoción de lanzamiento, el primer tomo, titulado “Prehistoria”, se entregará gratis con El País del viernes 6 de febrero, tanto para suscriptores como para venta en calle. Quienes no puedan adquirirlo ese día contarán con un plazo adicional hasta el viernes 13 de febrero para comprar el diario de esa fecha y recibir el libro. A partir del 14 de febrero, el Tomo 1 podrá conseguirse por separado al precio regular de la colección.

La suscripción a la colección podrá realizarse vía web en coleccionables.elpais.com.uy o por teléfono al 2900 4141, e incluirá el Tomo 1 sin cargo.

Los libros presentan un formato grande de 18,5 x 25,6 cm, tapas duras, encuadernación cosida, 48 páginas promedio a todo color y papel interior semi mate de 130 gramos, pensados para un uso duradero y una experiencia de lectura cuidada. Porque cada página puede ser una puerta al pasado y cada lectura, el comienzo de una nueva aventura.