Antonela Roccuzzo: su origen de clase alta, sus estudios de odontología y su historia de amor con Messi

Hace tiempo que Antonela Roccuzzo se ganó un lugar de elite en los medios y la farándula mundial. La esposa y madre de los hijos de Lionel Messi no da notas, habla poco con la prensa, casi no se le conoce la voz, pero los portales igual se las ingenian para hacer de su cotidianidad una noticia.

Un día es su chaqueta low cost que roba miradas, otro la cartera Chanel de US$ 4.000 que lleva al estadio; el rezongo a su hijo Ciro durante un partido del Mundial, su fanatismo por la saga Crónicas de la Torre; un ‘te amo’ en una foto que postea su esposo; si agrega a Tini Stoessel, actual novia de Rodrigo de Paul, a un selecto grupo de WhatsaApp con otras mujeres de futbolistas; o si le regala un enorme perro Dogo de Burdeos a La Pulga por su cumpleaños. En fin... Todo sirve de excusa y genera millones de clics.

La rosarina que enamoró al mejor jugador del mundo cuando él tenía apenas 9 años y ella, 8 hoy es la argentina con más seguidores en Instagram: supera los 22 millones (ese podio lo completan Tini Stoessel con 19 millones y Lali Espósito con 11). Por ende, su estatus de celebridad es indiscutido.

Si bien no usa las redes sociales para promocionar productos (no lo necesita) y mucho menos para conseguir canjes, su poder de influenciar está en los números. Todo lo que publica genera repercusión e interés: lisa y llanamente porque sus posteos permiten espiar su intimidad y la del astro del fútbol. Y el que diga que no le interesa husmear la vida de los otros -más si son famosos- es un mentiroso.

Sin ir más lejos, la última foto que compartió supera en cantidad de likes a la población de Uruguay. Y no es más que una imagen junto a Lionel en Doha, acompañada de un texto que dice ‘momentos’ y un corazón.

datos Curiosidades de la primera dama del fútbol Mamá por tres: Una de las pocas veces que Antonela habló lo hizo con revista Hola! al mudarse a París, tras el pase de Lio al PSG. Contó que planeaba estudiar francés y que a sus hijos Thiago (10), Mateo (7) y Ciro (4) les estaba costando adaptarse. “Uno de mis sitios favoritos y un plan ideal con los peques es Le Jardin d’Aclimatation”, dijo.



Toda una vida juntos “Nos conocemos hace muchísimo tiempo, me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme a cada momento y sobre todo en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor y es una compañera espectacular”, elogió el 10 a su amada Antonela en diálogo con Sport.



Biografía

Nació en Rosario hace 34 años en el seno de una familia de clase media-alta argentina. Lele, su abuela paterna, arrancó con una pequeña despensa y el padre de Antonela, José Roccuzzo, logró expandir el negocio familiar hasta convertirlo en una cadena de supermercados (Únicos) con siete sucursales y una distribuidora mayorista (Eduviges) que emplea a más de cien personas.

La ‘Negra’, como la apodan los íntimos, fue al prestigioso colegio Centro Educativo Latinoamericano, y en paralelo practicó gimnasia rítmica en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario hasta los 13 años.

Es la hija del medio de Patricia Blanco y José Roccuzzo. Su hermana mayor (Paula) es abogada y la menor (Carla) se recibió de doctora. “La Negra está en el medio, es equilibrada y no dramatiza mucho”, contó la madre de Antonela en una extensa nota concedida al diario argentino La Nación. Patricia quería que sus hijas fueran independientes y les inculcó la importancia del estudio para alcanzar metas. Esos valores marcaron a la esposa de Messi, que tiempo atrás confesó a la revista Marie Clarie que percibe la educación como uno de los derechos más importantes.

Por tal motivo, optó por una relación a distancia al principio del noviazgo con Messi. Antes de embarcarse en su proyecto familiar, se matriculó en odontología, luego probó con Comunicación Social, hasta que a los 21 años dijo no va más, apostó al amor y abandonó la universidad para mudarse a Barcelona con su amor.

“Fue difícil. Al principio ella iba y venía cada tres meses, pero me fui acostumbrando. Aunque me costó, la apoyé y la alenté a que siguiera. A ella también le costó mucho, pero había que hacerlo, y hoy está la prueba”, apuntó Patricia.

La llegada de Thiago, el primogénito de Antonela, despertó en ella un gran interés por el universo de los bebés y niños, como era lógico, y entre tantas cosas que descubrió estaba la ropa. Antonela había estudiado diseño un tiempo en Argentina, así en 2014 se animó a fundar Enfans, un emprendimiento de indumentaria infantil. Se rodeó bien para cranearlo: lo armó junto a su prima Andrea (diseñadora), su hermana Paula y su madre Patricia.

En el equipo los roles están bien definidos: Andrea y Paula tienen la posta del diseño, Patricia es la administradora y Antonela está atenta a las tendencias.

Esa no fue la única vez que se probó como empresaria. En mayo de 2017 se asoció con su amiga Sofía Balbi (esposa de Luis Suárez) y juntas abrieron Ricky Sarkany Barcelona. Pero a pesar de que Suárez y Messi estuvieron en la inauguración y le dieron para adelante al proyecto, la tienda de zapatos no prosperó y tras dos años de pérdidas (unos 150.000 euros) decidieron bajar la persiana.

Hoy la familia Messi vive en una lujosa mansión de 300 metros cuadrados con cuatro dormitorios, un jardín y personal de seguridad 24/7 en los alrededores del río Sena. Es una propiedad que el PSG alquiló para ellos a 20.000 euros por mes.

En diciembre siguen la tradición de viajar a su Rosario natal para pasar las fiestas, así que en esa fecha la casa de los padres de Antonela se convierte en un club, según Paula. De paso, aprovechan para celebrar los ‘no cumpleaños’, un evento típico de los Roccuzzo-Blanco ideado para conmemorar los onomásticos de todos los parientes.

Antonela y Lio procuran hacer una vida lo más normal posible: llevan y traen a sus hijos de la escuela y se reúnen con los padres del cole. Según contó La Pulga, ser padre le cambió el chip: “Cuando vivía solo con Antonela por ahí me encerraba ante una derrota, no quería hablar ni comer, pero hoy mi familia está por encima de todo”.