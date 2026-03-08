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El País Cultural
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Una novela sobre la mentalidad terrorista, escrita hace 150 años, que tiene hoy total vigencia

El clásico Los demonios, de Fiodor Dostoyevski

08/03/2026, 03:00
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Fiodor Dostoyevski
(Sovfoto)

Los demonios, de Fiodor Dostoyevski
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Porque es una novela que ilumina como pocas la forma de pensar de los terroristas, escrita por uno de los clásicos indiscutidos de la literatura universal. De 1872, y a pesar de haber pasado 150 años, es una narración que interpela la actualidad, sobre todo respecto a las claves de la búsqueda de la “verdad”, a veces absoluta, en la cual los grupos terroristas se embarcan dispuestos a sacrificarlo todo. El propio Dostoyevski perteneció al círculo terrorista Petrashevski, fue capturado, luego condenado a muerte pero más tarde enviado al exilio en Siberia. Con nueva traducción del ruso de Juan Luis Abollado y Ricardo San Vicente, prólogo de Augusto Vidal y epílogo de Monika Zgustova. (Galaxia Gutenberg)

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