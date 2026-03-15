Fluvial, barrroca y entrañable: los versos de Teresa Korondi en su poemario "Club"

por Juan de Marsilio

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La infancia y la adolescencia son la patria perdida, pero la nostalgia se condensa de manera especial en los sitios en que se vivió las vacaciones veraniegas. Para el caso de la poeta, narradora y comunicadora Teresa Korondi (Montevideo, 1966), esos veranos fueron en Mercedes, y en Club los evoca y revive. “Evocar es llamar un espíritu muerto”, escribe en el primer verso —con un estilo barroco, hasta cierto punto cubista en el modo fragmentado y elusivo de presentar las imágenes. Esta rareza y extrañamiento —Korondi avisa, en el segundo verso, que trabajará “Con palabras sin uso” — alejan el texto de la mera crónica personal, y permiten al lector revisitar sus propias nostalgias. De un modo original, Korondi recurre a los viejos signos de la vida del hombre: el barro, el río, el remar, los botes y las barcas (incluida la de Caronte). El siguiente poema muestra bien el tono de este libro valioso:

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Cortinita de tul en la cancel

todo aquello amoblado con mimbres

y la abuela

sentada en su hamaca de madera

mece que te mece la siesta

después de la sopa y agüita de arroz

Sus nietas salen

aturulladas

con la cargazón de bollos y lonetas

hacia la margen primera

bajo el puente yendo al norte

El zaguán queda en gancho

no hay tiempo para robos

en los pueblos de afuera

El micro cruza el puente

Desde el club todos reman

La abuela está tranquila

No sabe que las nenas ni llegaron al río

Se montaron un viaje de escape improvisado

a treinta kilómetros del centro

Pero la mentira es corta

es preciso remarla mientras dura la infancia brevemente

Mientras dura lo tierno

de esa dulce viejecita que confía

y propulsa con su pie la mecedora

bote de remos.

(pág. 27)

CLUB, de Teresa Korondi. Sitio de Poesía, 2025. Montevideo, 48 págs.