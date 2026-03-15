Fluvial, barrroca y entrañable: los versos de Teresa Korondi en su poemario "Club"

por Juan de Marsilio
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La infancia y la adolescencia son la patria perdida, pero la nostalgia se condensa de manera especial en los sitios en que se vivió las vacaciones veraniegas. Para el caso de la poeta, narradora y comunicadora Teresa Korondi (Montevideo, 1966), esos veranos fueron en Mercedes, y en Club los evoca y revive. “Evocar es llamar un espíritu muerto”, escribe en el primer verso —con un estilo barroco, hasta cierto punto cubista en el modo fragmentado y elusivo de presentar las imágenes. Esta rareza y extrañamiento —Korondi avisa, en el segundo verso, que trabajará “Con palabras sin uso” — alejan el texto de la mera crónica personal, y permiten al lector revisitar sus propias nostalgias. De un modo original, Korondi recurre a los viejos signos de la vida del hombre: el barro, el río, el remar, los botes y las barcas (incluida la de Caronte). El siguiente poema muestra bien el tono de este libro valioso:
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Cortinita de tul en la cancel
todo aquello amoblado con mimbres
y la abuela
sentada en su hamaca de madera
mece que te mece la siesta
después de la sopa y agüita de arroz
Sus nietas salen
aturulladas
con la cargazón de bollos y lonetas
hacia la margen primera
bajo el puente yendo al norte
El zaguán queda en gancho
no hay tiempo para robos
en los pueblos de afuera
El micro cruza el puente
Desde el club todos reman
La abuela está tranquila
No sabe que las nenas ni llegaron al río
Se montaron un viaje de escape improvisado
a treinta kilómetros del centro
Pero la mentira es corta
es preciso remarla mientras dura la infancia brevemente
Mientras dura lo tierno
de esa dulce viejecita que confía
y propulsa con su pie la mecedora
bote de remos.
(pág. 27)
CLUB, de Teresa Korondi. Sitio de Poesía, 2025. Montevideo, 48 págs.
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