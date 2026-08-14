Sentirse escuchados para sanar: Alejandro Junger, las claves del Método Clean y su gira por Uruguay

"Los casos que más me emocionan son los de personas a las que les dijeron que no había nada más para hacer”, expresó el doctor Alejandro Junger. Después de años acompañando pacientes y liderando retiros de salud integrativa, esas historias le recuerdan una y otra vez una convicción que guía su trabajo: el cuerpo posee una capacidad extraordinaria para repararse cuando encuentra las condiciones adecuadas.

Sobre esa premisa construyó el Método Clean, un programa de desintoxicación y reparación intestinal que combina alimentación, manejo del estrés y cambios en el estilo de vida para reducir la inflamación y favorecer los procesos naturales de sanación del organismo. En el marco de su próxima gira por Uruguay, Junger explicó por qué considera que la comida es mucho más que nutrición y qué hábitos ayudan a recuperar el equilibrio físico y emocional.

Cuando el organismo recibe señales que interpreta como amenazantes —una alimentación basada en ultraprocesados, estrés y otros hábitos poco saludables—, activa mecanismos de defensa, como la inflamación. Si ese estado de alerta se prolonga en el tiempo, puede afectar el equilibrio general del cuerpo.

Por eso, el objetivo del Método Clean es generar las condiciones para que el organismo deje de estar permanentemente en modo de defensa y pueda recuperar sus procesos naturales de reparación. Para lograrlo, combina una alimentación basada en alimentos reales con suplementos específicos y prácticas orientadas al bienestar, como la meditación y el cultivo de una actitud mental menos reactiva.

Chef prepara comida en un retiro Clean. Foto: @manuvillalbauy.

“El método optimiza el sistema interno de detoxificación y la reparación intestinal. Los cambios mentales y emocionales aparecen como consecuencia. La gente se siente más calma, más en paz y más feliz porque el cuerpo deja de estar defendiéndose todo el tiempo”, destacó Junger.

Lo sabe de primera mano: él mismo creó el método a partir de su propia experiencia, superando síntomas como depresión, colon irritable y alergias. Su mirada sobre la salud busca reparar el daño causado por vivir, comer y relacionarnos de la manera que lo hacemos.

Pero el cambio no ocurre únicamente a través de recomendaciones nutricionales: “Se logra una persona a la vez. Informando, guiando y conteniendo. Cuando las personas se sienten escuchadas desde el corazón, muchas veces empiezan a sanar incluso antes de cambiar un hábito”.

En este sentido, para Junger, una vida Clean implica mucho más que alimentarse de forma saludable. “Es volver a la naturaleza. Comer comida real, pero también evitar la información alarmante que nos rodea y vivir más presentes”, resumió.

Práctica de yoga y meditación en un retiro Clean. Foto: @manuvillalbauy.

La gira por Uruguay

La agenda comenzará el 27 de agosto, a las 19 horas, con una conferencia en el Hyatt Centric Montevideo, donde compartirá los principios de su método junto al médico Jorge Dotto, investigador en epigenética, quien abordará la relación entre alimentación, genética y salud. La conferencia se repetirá el 30 de agosto, a las 16 horas, en la Fundación Atchugarry, en Punta del Este. Las entradas para Montevideo y Punta del Este están disponibles a través de Red Tickets.

El 31 de agosto, la programación continuará en el restaurante Charo, en Montevideo. Por la mañana se realizará un cooking show con chefs especializados en el Método Clean, donde los participantes elaborarán un batido junto a Junger mientras el médico explicará las propiedades de distintos alimentos.

Esa misma noche tendrá lugar la cena de pasos “Volver al origen”, una propuesta que reunirá a Junger con la chef Leticia Copiz y cocineros invitados —entre ellos Ivy Torres, Danny Sadi, Alejandro Romero y Nicolás Orsi— para explorar una cocina basada en ingredientes frescos, naturales y de estación, acompañada de reflexiones sobre el vínculo entre alimentación y bienestar. Producen y organizan Majo Amestoy y Anabella Junger.