Sentarse en una consola para operar el pulmón: qué significa la robótica para el futuro de la medicina

Los robots empezaron con tareas repetitivas, pesadas y en rubros donde no era necesario demasiada precisión, como levantar grandes pesos, colocar una y mil veces la misma porción en un recipiente, y así. Pero de esos brutos comienzos, la robótica evolucionó tanto que actualmente hace complejas operaciones quirúrgicas, con un grado de meticulosidad imposible de alcanzar para un ser humano.

Pero, como dice la cirujana Macarena Muto, todavía son los seres humanos los que manejan a los robots, y los que cargan con la responsabilidad de cualquier operación. Muto debería saber: en estos días la doctora uruguaya está celebrando haber comandado un equipo internacional de médicos especializados en cirugía de tórax que obtuvo la máxima distinción que otorga la Asociación Europea de Cirujanos de Tórax, la Copa ESTS (la sigla en inglés de dicha asociación). Muto seleccionó a quienes integrarían el seleccionado y fue la capitana del mismo.

Macarena Muto (extremo izquierdo de la imagen) con el equipo ganador de la Copa ESTS. Foto: Gentileza.

Según cuenta, el congreso de dicha asociación tiene ya 74 años de historia, y aunque el nombre induzca a pensar en un asunto del Viejo Continente, ella y su equipo son la prueba de que el alcance de la asociación va más allá de Europa.

—¿Por qué es tan importante esta victoria para el equipo que comandaste?

—Entre otras cosas porque es algo que apunta a las nuevas tecnologías, y también por lo que significa para el tratamiento del cáncer de pulmón, que ha ido cambiando mucho en los últimos cinco, diez años.

—¿Cómo es la modalidad de la competencia?

—Se compite por continentes. Y cada capitán o capitana arma el equipo. Mi idea fue armar uno que fuera diverso, tanto en lo que hace a países como género. Por eso, hay profesionales de Brasil, de Colombia y Uruguay, y fuimos tres mujeres y dos hombres.

Foto: Gentileza.

—¿Cómo decidiste que justo fueran esas personas las que iban a integrarlo, y por qué te tocó a vos armar el equipo?

—Hace unos años, mi jefe —el doctor Bruno, profesor de la académica de cirugía de tórax— me impulsó a abrirnos al exterior. En ese marco, cultivamos de manera más asidua los contactos con ESTS y otras, para generar vínculos, ya que nos hace bien nutrirnos de ese tipo de experiencias. A mí me sorprendió mucho cuando me tocó armar, y en esas instancias de networking y congresos en el exterior fue que conocí más de los profesionales que luego integrarían el equipo, todos referentes en el rubro.

—¿Qué significa la robótica para la especialidad de ustedes?

—Es muy importante para desarrollar una cirugía que es mucho menos invasiva. En Uruguay la experiencia todavía es limitada y el acceso sigue siendo un poco restringido. Además, es un avance en cuanto a la precisión y la calidad de la cirugía. Concretamente, uno se sienta en una consola y desde ahí realiza la operación. Hay una máquina que intermedia entre médico y paciente. Eso nos permite acceder a cavidades que son más profundas como el tórax o el abdomen con una precisión muy grande.

—En algún momento se te pasó por la cabeza este miedo que existe en muchas otras profesiones de que la robótica o la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo?

—Es un gran desafío. Y está lo que es la telecirugía, que también es una realidad ya. Pero siempre va a haber un cirujano que va a quedar al lado del paciente por si pasa alguna urgencia. Además, es un cirujano el que va a manipular al robot. O sea, la mano que va a hacer la tarea más importante —definir bien las incisiones que se tienen que hacer— va a ser la mano de un cirujano. Además, hay otro aspecto: desde punto de vista legal alguien siempre tiene que ser responsable. Quizá más adelante vamos a tener que ocupar otros roles como profesionales, pero la capacidad humana va a seguir siendo necesaria.

Foto: Gentileza.

—Finalmente ¿qué significa esta victoria en el congreso de ESTS para Uruguay?

—Nos da más visibilidad. Como país teníamos pendiente poder desarrollarnos más, y esto nos vincula con el exterior, nos abre puertas para seguir capacitándonos y para construir un aspecto que creo que hay que seguir construyendo: la investigación con vistas al futuro. Somos tres millones en todo el país, lo que en otro lado puede llegar a ser apenas un barrio. Entonces bueno, estar ahí y estar a la altura, es algo que como uruguaya me llena de orgullo.