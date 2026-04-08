Seis frutas que ayudan contra el estreñimiento y mejoran la salud intestinal de forma natural

El estreñimiento se volvió una consulta habitual en los servicios de gastroenterología, especialmente en personas mayores de 60 años. De acuerdo a especialistas, este cuadro suele estar asociado a hábitos de vida actuales: poca actividad física, baja ingesta de líquidos y una alimentación con escasa fibra.

Uno de los primeros signos de alerta aparece cuando la evacuación se da cada dos o tres días. En esos casos, las heces permanecen más tiempo en el colon, se endurecen y se vuelven más difíciles de eliminar. Frente a este escenario, incorporar ciertos alimentos puede ser clave para mejorar el tránsito intestinal de forma natural.

Frutas que ayudan a mejorar la digestión

Algunas frutas, por su composición, pueden favorecer el funcionamiento del sistema digestivo si se consumen de manera regular.

Las ciruelas, tanto frescas como secas, son uno de los recursos más conocidos. Contienen sorbitol, un tipo de azúcar que contribuye a ablandar las heces y facilitar su paso.

La papaya también es recomendada por su contenido de papaína, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas y agilizar la digestión. En la misma línea, el kiwi aporta fibra y actinidina, una sustancia que estimula el movimiento intestinal.

Kiwis. Foto: Pxhere.

Por su parte, la manzana —idealmente con cáscara— y la pera se destacan por su aporte de pectina, una fibra soluble que mejora la consistencia de las heces y favorece la regularidad. Además, la pera suma un alto contenido de agua, lo que ayuda a hidratar el bolo fecal.

Los higos, frescos o secos, completan la lista. Son una fuente importante de fibra y contribuyen a activar el sistema digestivo.

Por qué el problema aumenta con la edad

Con el paso de los años, el organismo atraviesa cambios que pueden afectar el tránsito intestinal. En adultos mayores, el recto tiende a ampliarse, lo que retrasa la sensación de necesidad de evacuar.

A esto se suma un metabolismo más lento y, en muchos casos, menor movilidad física, factores que influyen directamente en la aparición del estreñimiento.

Papaya. Foto: Goodfon.

Postura y hábitos que también influyen

No todo depende de la alimentación. La forma en que se evacúa también juega un rol importante. Una postura adecuada —por ejemplo, elevar los pies con un pequeño banco— puede ayudar a alinear mejor el recto y facilitar la evacuación.

Además, técnicas simples como la respiración profunda o masajes abdominales suaves, realizados en sentido horario, pueden estimular el movimiento natural del intestino.

Cuándo consultar

Si bien el estreñimiento ocasional puede resolverse con cambios en la dieta y los hábitos, es importante prestar atención a ciertos signos. Si el problema se prolonga más de tres semanas, aparece dolor abdominal persistente, hay pérdida de peso sin explicación o se detecta sangre en las heces, se recomienda consultar a un profesional.

En estos casos, el médico podrá evaluar la situación y definir un tratamiento adecuado, evitando el uso indiscriminado de laxantes sin supervisión.

En base a El Tiempo/GDA