Qué hace aparecer la celulitis y qué tratamientos médicos ayudan a mejorar su aspecto de forma segura

La celulitis es una alteración de la piel que se manifiesta con hoyuelos e irregularidades visibles, especialmente en muslos, caderas y glúteos. Aunque suele asociarse a cuestiones estéticas, su aparición responde a múltiples factores biológicos. Según especialistas, existen tratamientos y hábitos que pueden mejorar su aspecto, aunque no la eliminan de forma definitiva.

Lejos de ser un problema exclusivo del sobrepeso, la celulitis puede presentarse en personas de diferentes contextos físicos. Esto se debe a que intervienen variables como la genética, las hormonas y la estructura del tejido subcutáneo. Por eso, su abordaje requiere una mirada integral y expectativas realistas.

Por qué aparece la celulitis

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la celulitis se produce por cambios en la estructura de la piel y el tejido conectivo que generan ese aspecto irregular. La dermatóloga Shilpi Khetarpal explica que estas alteraciones son más frecuentes en mujeres debido a diferencias hormonales y en la distribución de la grasa.

Entre los factores que influyen en su aparición se destacan la edad, la predisposición genética y el sedentarismo. Con el paso del tiempo, la piel pierde elasticidad, lo que puede acentuar la visibilidad de los hoyuelos. A su vez, la falta de actividad física puede contribuir a una menor tonicidad muscular, favoreciendo su desarrollo.

Celulitis Freepik

Hábitos que ayudan a mejorar su aspecto

Aunque la celulitis no desaparece por completo, ciertos hábitos pueden ayudar a reducir su visibilidad. Desde la Cleveland Clinic recomiendan incorporar actividad física regular, que combine ejercicios aeróbicos con entrenamiento de fuerza para mejorar la circulación y la masa muscular.

La alimentación saludable también cumple un rol importante. Priorizar alimentos naturales, frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales puede favorecer la producción de colágeno y mejorar la elasticidad de la piel. A esto se suma una correcta hidratación, clave para mantener la calidad del tejido cutáneo.

En contrapartida, los especialistas advierten que muchas soluciones populares tienen efectos limitados. Cremas anticelulíticas con cafeína o retinol, masajes o técnicas caseras pueden generar mejoras temporales, pero no modifican la estructura profunda de la piel ni eliminan la celulitis de forma sostenida.

Tratamientos médicos disponibles

En el plano clínico, existen procedimientos que pueden mejorar la apariencia de la celulitis durante períodos prolongados. Entre ellos se encuentran las terapias con ondas acústicas, que estimulan los tejidos mediante vibraciones de baja intensidad y han mostrado buenos niveles de satisfacción en pacientes.

Otra alternativa es el tratamiento con láser, que actúa sobre las bandas fibrosas bajo la piel responsables de los hoyuelos. También se utiliza la subcisión con aguja, una técnica que rompe estos cordones de tejido conectivo para alisar la superficie cutánea.

Una variante más avanzada es la subcisión asistida con vacío, que permite trabajar con mayor precisión en zonas específicas. Según especialistas, estos procedimientos pueden ofrecer resultados que se extienden entre varios meses y hasta dos años, aunque no son permanentes.

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Un enfoque realista y sostenido

La celulitis es una condición común y multifactorial, por lo que no existe una solución única ni definitiva. Los expertos coinciden en que el mejor enfoque combina hábitos saludables con tratamientos médicos adecuados, siempre bajo supervisión profesional.

Mantener un peso estable, moverse con regularidad y sostener una alimentación saludable son estrategias que, a largo plazo, pueden ayudar a mejorar su apariencia. Más que buscar eliminarla por completo, el objetivo es cuidar la salud de la piel y lograr resultados progresivos y sostenibles.

En base a La Nación/GDA