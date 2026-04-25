Prohibido fumar para siempre: la ley histórica del Reino Unido que afecta a todos los nacidos desde 2009

Los parlamentarios del Reino Unido aprobaron un proyecto de ley histórico para prohibir que los menores de 17 años compren cigarrillos y vapeadores de por vida. La nueva legislación antitabaco tiene como objetivo impedir que cualquier persona nacida a partir del 1° de enero de 2009 comience a fumar.

El ministro de Salud, Wes Streeting, calificó la decisión como un "momento histórico para la salud pública" que permitirá avanzar hacia la primera generación libre de humo, protegida contra la adicción al tabaco y sus efectos nocivos.

Foto: Pexels.

La medida aún debe ser sancionada para convertirse en ley efectiva, pero contempla ampliar la actual prohibición de fumar en espacios interiores hacia espacios exteriores, como parques infantiles, zonas cercanas a escuelas y hospitales.

Además, la normativa otorgará nuevas facultades para regular los cigarrillos electrónicos, incluyendo la restricción de sabores, envases y su consumo en lugares donde ya rigen restricciones al tabaco.

El proyecto de ley forma parte de una estrategia más amplia de prevención sanitaria destinada a reducir la carga sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS), el sistema público del Reino Unido.

Foto: Pxhere.

Según datos del NHS, el consumo de tabaco provoca alrededor de 75.000 muertes al año y es responsable de una cuarta parte de los fallecimientos en el país.

Para Hazel Cheeseman, directora de la organización Action on Smoking and Health (ASH), esta iniciativa representa "un punto de inflexión para la salud pública".

En junio del año pasado, el gobierno ya había implementado la prohibición de cigarrillos electrónicos descartables, especialmente aquellos de bajo costo y con envases atractivos, que habían ganado popularidad entre los jóvenes.

En 2022, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en aprobar una ley antitabaco similar, que prohibía la venta de cigarrillos a personas nacidas después de 2008. Sin embargo, esa medida fue derogada en noviembre de 2023 por una nueva coalición conservadora.