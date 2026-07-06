¿Por qué los futbolistas tienen dientes perfectos? Historias de ortodoncia y brackets de jugadores profesionales

Hay algo curioso que sucede cada vez que vemos un Mundial. Entre festejos, entrevistas y primeros planos en alta definición, también aparecen sonrisas perfectas. Blancas, alineadas, armónicas. Tan impecables que parecen haber estado siempre ahí. Sin embargo, la realidad suele ser muy distinta.

Muchas de las sonrisas más famosas del fútbol tienen historia. Algunas comenzaron con dientes torcidos. Otras fueron consecuencia de golpes y traumatismos. Varias requirieron años de tratamiento. Y quizás eso las haga más interesantes. Porque detrás de muchas de esas sonrisas hay algo profundamente humano: la decisión de cambiar algo que generaba incomodidad, inseguridad o simplemente necesitaba ser reparado.

Cristiano Ronaldo es probablemente uno de los ejemplos más conocidos. Las imágenes de sus primeros años como futbolista muestran una sonrisa muy distinta a la actual. Dientes desalineados, diferencias en las proporciones y características que con el tiempo fueron corregidas mediante tratamientos odontológicos y ortodónticos. Hoy, esa transformación parece natural. Tanto que muchas personas ni siquiera recuerdan cómo era antes. Y no es el único caso.

Numerosos futbolistas de élite pasaron por ortodoncia durante la adolescencia o incluso siendo adultos. Otros necesitaron reconstrucciones por fracturas, rehabilitaciones complejas o tratamientos estéticos para recuperar la armonía de su sonrisa. Porque, aunque a veces olvidemos este detalle, los futbolistas también son personas.

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Croacia. Foto: AFP.

El fútbol no es un deporte de contacto extremo como el boxeo o el rugby, pero eso no significa que esté libre de traumatismos. Un codazo, un choque de cabezas, una caída: las lesiones dentales forman parte de la realidad deportiva.

Uno de los casos más conocidos en Uruguay es el de Luis Suárez, quien perdió un incisivo siendo adolescente durante su etapa en Nacional. Con el tiempo, ese episodio pasó a ser apenas una anécdota dentro de una carrera extraordinaria. Pero sirve para recordar algo importante: los accidentes ocurren. Y muchas veces, la odontología no busca crear una sonrisa nueva, sino devolverle a una persona algo que perdió en el camino.

Existe otro factor que cambió radicalmente en las últimas décadas: la exposición. Los futbolistas ya no solo juegan al fútbol: dan conferencias de prensa, graban campañas publicitarias y tienen millones de seguidores en redes sociales. Viven bajo cámaras de altísima definición, y eso influye.

La sonrisa pasó a formar parte de la imagen pública. No desde la vanidad superficial, sino desde algo bastante más cotidiano: todos queremos sentirnos cómodos cuando sonreímos. Estudios muestran que la apariencia dental puede influir en la autoestima, la percepción de atractivo y la confianza al interactuar con otras personas.

Lo que cambió en la odontología estética

Durante mucho tiempo, los tratamientos estéticos buscaban un ideal bastante rígido. Dientes extremadamente blancos, perfectamente simétricos, prácticamente idénticos entre sí. Hoy, la tendencia más moderna es otra: la naturalidad.

Cada vez más profesionales entienden que una sonrisa atractiva es la que parece propia, la que respeta la personalidad del rostro, la edad, la manera de hablar y la forma de reírse. Y eso implica algo importante: personalizar. Porque copiar la sonrisa de otra persona rara vez funciona del todo bien.

En consulta aparece un fenómeno relativamente nuevo. Pacientes que llegan con una fotografía en el celular y dicen “Quiero esta sonrisa”. Y aunque el deseo es comprensible, hay una realidad biológica imposible de ignorar. Lo que funciona en una cara puede resultar artificial en otra. El tamaño de los labios, la forma del rostro, el movimiento al sonreír y hasta la personalidad influyen en el resultado final. Por eso, la odontología estética actual dejó de perseguir modelos universales.

Mujer observa su sonrisa en un espejo. Foto: Freepik.

Lo que hay detrás de una sonrisa

El Mundial suele mostrar versiones extraordinarias de personas aparentemente extraordinarias. Los vemos correr noventa minutos como si el cansancio no existiera, soportar una presión inimaginable y celebrar frente a millones de personas. Y, a veces, olvidamos algo muy simple. También tuvieron brackets. También se golpearon un diente. También sintieron vergüenza de sonreír. También necesitaron ayuda profesional.

Todos tenemos algo que nos gustaría cambiar. Y, en ese sentido, los futbolistas no son tan distintos del resto. Detrás de muchas de las sonrisas que admiramos hay historias de cuidado, reconstrucción y cambio. Una buena odontología no busca que todos nos parezcamos a alguien más, sino algo mucho más difícil: que podamos sonreír con confianza y sentirnos nosotros mismos.

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