Por qué los avances médicos en obesidad exigen un cambio radical en los sistemas de salud

Cuando imaginamos los grandes avances de la medicina, solemos pensar en nuevos medicamentos, cirugías de vanguardia o tecnologías médicas más avanzadas. Sin embargo, tras mi participación en el Congreso Mundial de Obesidad 2026, organizado por la World Obesity Federation en Ciudad de México, llegué a una conclusión contundente: el principal obstáculo no será científico, sino organizacional.

Hoy, la ciencia médica avanza a un ritmo superior al que pueden absorber los sistemas de salud. Durante décadas, la obesidad fue una enfermedad con escasas herramientas terapéuticas; ahora, la realidad es inversa. La cantidad de medicamentos para obesidad en desarrollo, las nuevas estrategias de tratamiento y la evidencia científica crecen de forma exponencial.

La pregunta clave es: ¿están nuestros sistemas de salud preparados para integrar esta innovación médica? Contar con un fármaco innovador no garantiza que los pacientes reciban una atención médica de calidad. Para lograrlo, se necesitan profesionales capacitados, equipos multidisciplinarios, protocolos clínicos actualizados, criterios de indicación claros y políticas sanitarias que aseguren un acceso equitativo y racional. La innovación en salud no depende sólo de la industria farmacéutica, sino de cómo se organiza la atención médica en cada prestador, ya sea público o privado.

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Certezas del Congreso

Durante el evento, que reunió a especialistas de todo el mundo, quedó en evidencia que la obesidad ya no puede abordarse con una simple dieta o una intervención aislada. Cada paciente presenta perfiles metabólicos distintos, comorbilidades asociadas (como enfermedades cardiovasculares, diabetes o apnea del sueño), diferentes etapas de vida y necesidades únicas.

Esto exige un cambio profundo en el abordaje de la obesidad: el médico ya no trabaja solo. Nutricionistas, psicólogos, especialistas en actividad física, endocrinólogos, ginecólogos e internistas deben integrarse en equipos alrededor del paciente para personalizar el tratamiento. La medicina personalizada no es solo elegir otro fármaco; es construir respuestas diferenciales para cada persona. Ese es el gran desafío para los sistemas de salud actuales.

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Los influencers de la medcina Nuevas referencias digitales Un nuevo concepto surge entre los médicos, que no son influencers, sino que se reconocen como Digital Opinion Leaders (DOLs). La sigla hace referencia a profesionales de la salud con credenciales científicas que, además de su actividad clínica o académica, tienen una fuerte presencia digital y generan contenido educativo e influencia entre colegas y pacientes. No son simplemente “influencers” que recomiendan algo o deciden hablar sobre un tema, sino que son expertos en el asunto y su capacidad de comunicar hace que puedan explicar temas complejos de manera sencilla, pero que tiene la espalda de años de estudio. Leonarde Sande. Foto: Gentileza. En el ámbito médico, se considera que los DOLs son una evolución de los llamados Key Opinion Leaders. La diferencia suele resumirse así, mientas un KOL basa su prestigio en publicaciones científicas y congresos, el DOL suma presencia digital, conferencias, redes sociales. Unos pueden llegar con más facilidad a especialistas y los DOL además de alcanzar a sus colegas, también tienen llegada al público en general. Las farmacéuticas incorporan estrategias específicas para identificar y colaborar con DOL en educación médica y difusión de evidencia científica. Así lo hizo Novo Nordisk que seleccionó médicos de la región y realizó un programa de capacitación dirigido a médicos con potencial DOL. No se trató de un congreso científico tradicional, sino de un programa de capacitación para que los profesionales de la salud invitados aprendieran o mejoraran su habilidad para comunicar información médica basada en evidencia en redes sociales, medios tradicionales y otros canales digitales.



Velocidad del conocimiento y actualización profesional

Otro tema destacado fue la rapidez con que surgen nuevas moléculas innovadoras como tirzepatida, retatrutide, survodutide, orforglipron y bimagrumab, que confirman que la innovación farmacológica seguirá acelerándose. En este contexto, la actualización médica continua deja de ser opcional y se convierte en una responsabilidad profesional ineludible. La diferencia entre una atención buena y una excelente atención residirá cada vez más en la capacidad del médico para interpretar la evidencia científica y adaptarla a la realidad de cada paciente.

Obesidad: un problema de salud pública y sostenibilidad

Pero el desafío es aún mayor. La obesidad ya no se analiza como un tema individual; su alta prevalencia y su vínculo con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer y trastornos musculoesqueléticos la convierten en uno de los principales problemas de salud pública.

Invertir en su tratamiento de la obesidad no debe verse como un gasto sanitario, sino como una inversión estratégica en productividad, calidad de vida y sostenibilidad del sistema de salud. Esa fue, quizás, la mayor enseñanza del Congreso Mundial de Obesidad.

El futuro de la atención médica

Joven se atiende con doctora. Foto: Shutterstock.

Ya no debatimos si debemos tratar la obesidad. La discusión real es cómo construir sistemas de salud inteligentes, personalizados y equitativos que puedan hacerlo. El futuro de la medicina no dependerá exclusivamente de los avances científicos, sino de nuestra capacidad para traducirlos en mejores decisiones clínicas para millones de personas.

