Vivimos en una época en la que parece que la piel perfecta está al alcance de la mano. Sin poros, sin manchas, sin granitos, sin arrugas, sin marcas y con una luminosidad que parece no terminar nunca. Pero existe algo que muchas veces olvidamos: la piel real tiene textura, poros, pequeñas imperfecciones, cambios de color y momentos mejores y peores. Y quizás necesitamos empezar a mirarla con un poco más de paciencia.

Como cosmetóloga médica, trabajo todos los días observando pieles de cerca y hay algo que veo con frecuencia: personas que llegan al consultorio señalando aquello que no les gusta de su rostro antes incluso de hablar de lo que sí les gusta. Escucho mucho frases como “mirame esta mancha”, “acá tengo los poros enormes”, “siempre me sale algún granito”, “estoy llena de líneas”.

A veces somos muchísimo más críticas con nuestra propia piel de lo que seríamos con la piel de otra persona.

Piel saludable

Tener una piel saludable no significa tener una piel sin imperfecciones. Los poros forman parte de nuestra piel. Las líneas de expresión también. Pueden aparecer granitos, puntos negros, manchas, pequeñas cicatrices, rojeces o cambios en la textura. La piel puede verse diferente dependiendo de la edad, las hormonas, el clima, el estrés, el descanso e incluso de la etapa que estemos atravesando.

Todo eso también es piel. Y entenderlo no significa dejar de cuidarnos. Al contrario: significa empezar a cuidarnos desde un lugar más amable.

Cuidar

Hay una diferencia enorme entre querer mejorar una característica de nuestra piel y sentir que debemos corregir absolutamente todo lo que vemos frente al espejo. El cuidado de la piel puede ser una forma de bienestar, de prevención y de disfrute. Pero cuando cada poro se convierte en un problema, cada arruga en una falla y cada granito en algo que necesitamos esconder, el cuidado puede empezar a generar el efecto contrario.

No necesitamos hacerle una guerra a nuestra piel. Necesitamos conocerla. Aprender qué necesita, qué productos tolera, cuándo necesita hidratación, cuándo conviene disminuir los activos y cuándo es momento de consultar con un profesional.

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Tiempos de la piel

Una de las mayores frustraciones en el consultorio es esperar resultados inmediatos. Queremos que una mancha desaparezca rápidamente, que los granitos no vuelvan a aparecer, que la textura cambie en pocos días o que una arruga desaparezca después de comenzar una rutina.

Pero la piel tiene sus propios tiempos. Los tratamientos necesitan constancia. Algunos cambios requieren semanas o meses y, en determinados casos, el objetivo no será eliminar completamente una característica, sino mejorarla y mantenerla bajo control. Eso también es un resultado.

Menos comparación

Las redes sociales también pueden influir en cómo percibimos nuestra piel. Vemos rostros con una luminosidad impecable y una textura aparentemente inexistente, y podemos terminar comparándolos con nuestro propio rostro frente al espejo.

Pero una fotografía no siempre representa la piel tal como la vemos de cerca y en la vida cotidiana. La iluminación, el maquillaje, los filtros, la edición y hasta el ángulo pueden cambiar muchísimo la apariencia. Una piel real tiene textura. Una piel real tiene poros. Y una piel real cambia.

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Cuidar también es aceptar

Aceptar nuestras imperfecciones no significa resignarnos ni dejar de buscar lo que queremos mejorar. Podemos querer tratar una mancha y, al mismo tiempo, aceptarlas. Podemos cuidar las líneas de expresión y, al mismo tiempo, entender que envejecer forma parte de la vida. Podemos tratar el acné y, al mismo tiempo, comprender que tener un brote no convierte nuestra piel en una piel “fea”. Podemos disfrutar de los tratamientos estéticos sin sentir que necesitamos hacerlo para ser suficientes.

Creo que ahí está el equilibrio. Como profesionales de la estética tenemos una responsabilidad importante: acompañar a las personas en sus objetivos, pero también ayudarlas a tener expectativas reales y saludables sobre su piel.

Porque no todo lo que vemos necesita ser corregido. A veces necesitamos tratar. A veces necesitamos prevenir. A veces necesitamos cambiar una rutina. Y otras veces, simplemente necesitamos dejar de mirarnos buscando aquello que está mal.

Seamos un poco menos duras con nosotras mismas. La piel no tiene que ser perfecta para ser hermosa, ni tiene que cumplir con un determinado estándar para merecer cuidado. Cuidémosla, conozcámosla, tratémosla cuando lo necesite. Pero también aprendamos a mirarla y decir: esta es mi piel, y está bien que sea real.