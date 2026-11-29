El bicarbonato de sodio suele presentarse como una solución multiuso para la limpieza del hogar. Su bajo costo y su versatilidad lo convirtieron en un ingrediente habitual de numerosos trucos caseros. Sin embargo, que pueda ayudar a remover cierta suciedad no significa que sea eficaz para cualquier tarea.

El ingeniero químico Diego Fernández, conocido en redes sociales como Renovando con Ideas, señaló que hay cuatro usos populares para los que este compuesto no ofrece los resultados que muchas personas esperan. Según explicó, sus propiedades permiten utilizarlo como un abrasivo suave, pero no reemplazan la acción de otros productos diseñados específicamente para determinadas tareas.

Uno de los consejos más difundidos consiste en dejar un recipiente abierto con bicarbonato dentro de la heladera para neutralizar los olores desagradables. Fernández explicó que el compuesto puede reaccionar con algunas sustancias ácidas cuando entra en contacto directo con ellas. Sin embargo, no tiene la capacidad de capturar eficazmente las moléculas que circulan en el aire y generan los malos olores.

Como alternativa, el especialista recomienda el carbón activado, cuya estructura porosa permite retener diferentes moléculas.

Aunque suele aparecer en recetas caseras para limpiar superficies grasosas, el bicarbonato no funciona por sí solo como un desengrasante. A diferencia del jabón, no es un tensioactivo, es decir, no tiene la capacidad de facilitar la dispersión de la grasa en el agua.

Cuando se mezcla con jabón para formar una pasta, la acción desengrasante proviene principalmente de este último. El bicarbonato cumple otra función: actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender los residuos adheridos a las superficies.

Mezclar sal y vinagre asiste en la limpieza. Foto: Commons.

Otro truco habitual consiste en incorporar bicarbonato a la lavadora para recuperar el blanco de las prendas. Sin embargo, según Fernández, este ingrediente no tiene por sí solo propiedades blanqueadoras. La razón es que carece de la capacidad oxidante de otros productos utilizados para ese fin, como el hipoclorito de sodio y el percarbonato de sodio. Por lo tanto, no puede sustituirlos cuando lo que se busca es blanquear la ropa.

La mezcla de bicarbonato y vinagre es otro de los remedios caseros más populares para intentar destapar desagües. Fernández advierte que los dos productos se neutralizan entre sí y que utilizar cantidades excesivas de bicarbonato en un desagüe parcialmente obstruido puede incluso empeorar la situación.

En una publicación en Instagram, el ingeniero resumió su recomendación con una advertencia: “En limpieza, cada producto tiene una función. Antes de seguir un truco casero, entiende qué está haciendo realmente la química”. El bicarbonato puede ser útil para determinadas tareas domésticas, pero conocer sus propiedades permite evitar expectativas equivocadas y elegir el producto adecuado para cada necesidad.

Con base en El Tiempo/GDA