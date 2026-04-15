Muerte de Felipe Staiti, de Enanitos Verdes: qué es la enfermedad celíaca y cuáles son sus síntomas y riesgos

La muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda argentina Enanitos Verdes, volvió a poner en agenda una condición de salud que muchas veces pasa desapercibida: la enfermedad celíaca. El músico falleció el lunes 13 de abril, a los 64 años, en el Hospital Italiano de Mendoza, tras varias semanas de internación y un deterioro progresivo de su estado general.

La noticia fue confirmada por su mánager, William Ramírez, quien expresó su pesar a través de redes sociales y destacó el legado artístico del músico dentro del rock en español. La banda, formada en 1979, dejó una huella profunda en la música latinoamericana con clásicos como “Lamento boliviano” y “La muralla verde”.

Una condición que impacta en todo el organismo

Detrás del cuadro clínico que atravesó Staiti hubo una combinación de factores. El músico tenía diagnóstico de enfermedad celíaca, una afección autoinmune que, según la Clínica Mayo, implica una reacción del sistema inmunitario al gluten que puede dañar el intestino delgado.

Esta alteración afecta la correcta absorción de nutrientes, lo que debilita el organismo y reduce su capacidad de recuperación frente a infecciones u otras enfermedades. En su caso, esa condición de base se combinó con una infección bacteriana contraída durante una gira en México a fines de 2024, que derivó en una crisis física importante.

Entre los síntomas más frecuentes de la enfermedad celíaca se encuentran:



Diarrea

Fatiga

Pérdida de peso

Distensión abdominal y gases

Dolor abdominal

Náuseas y vómitos

Estreñimiento

Anemia (generalmente por falta de hierro)

Pérdida de densidad ósea

Alteraciones neurológicas

Dolor en las articulaciones

En el caso del músico, el cuadro se agravó con una deshidratación profunda, que ya había requerido internación meses antes y que dejó secuelas visibles, como una marcada pérdida de peso.

Fiebre persistente y deterioro progresivo

A ese escenario se sumó un nuevo episodio crítico. La deshidratación —que ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que incorpora— puede comprometer funciones básicas del organismo. Entre sus señales más habituales figuran la sed intensa, la disminución de la orina, el color oscuro de la misma, la fatiga, los mareos y la confusión.

Este tipo de cuadro puede empeorar cuando se combina con fiebre o infecciones persistentes, como ocurrió en las semanas previas al fallecimiento del guitarrista.

El historial reciente permite reconstruir una evolución compleja. Tras una recuperación parcial en 2024, Staiti había retomado su actividad artística. En marzo de 2026 incluso realizó varias presentaciones, pese a cursar un estado febril que no lograba revertirse.

Según relató su mánager, el músico se presentó en distintos escenarios durante ese mes con fiebre intermitente. Días después, el 23 de marzo, fue internado en Mendoza, donde permaneció hasta su fallecimiento mientras se le realizaban estudios para determinar el origen del cuadro.

Productos con harina de trigo y en el centro la frase: "Libre de gluten". Foto: Archivo.

Cuándo consultar y señales de alerta

La enfermedad celíaca puede manifestarse de distintas formas y, en algunos casos, con síntomas poco específicos. Hay señales que requieren atención médica, como la palidez, irritabilidad, falta de crecimiento (en niños), abdomen hinchado o heces voluminosas y con olor fuerte.

En contextos donde se combinan enfermedades de base, infecciones y cuadros de deshidratación, el organismo puede perder capacidad de respuesta. Esa suma de factores fue configurando, en el caso de Staiti, un escenario de alta vulnerabilidad que terminó por acelerar el deterioro de su salud.

En base a El Tiempo/GDA