Los seis puntos de la casa que atraen moscas sin darnos cuenta y la forma correcta de limpiarlos

Las moscas no solo resultan molestas cuando aparecen dentro del hogar. También pueden transportar microorganismos y entrar en contacto con alimentos, utensilios y distintas superficies, por lo que mantener ciertos sectores de la vivienda limpios es una de las principales estrategias para reducir su presencia.

Aunque pueden aparecer en cualquier ambiente, existen algunos puntos que concentran restos de comida, humedad u olores capaces de atraerlas. Estos son los seis lugares a los que conviene prestar especial atención.

En primer lugar, mesadas y superficies donde se preparan los alimentos. La cocina es uno de los principales focos de atracción. Migas, restos de comida, bebidas derramadas y otros residuos pueden convertirse rápidamente en una fuente de alimento para estos insectos.

Por eso, se recomienda limpiar mesadas, mesas, cocinas y otras superficies después de preparar o consumir alimentos. También es conveniente evitar que los platos sucios permanezcan durante horas en la pileta.

En segundo lugar, el tacho de basura. Los residuos orgánicos pueden generar olores que atraen a las moscas y favorecer su reproducción. Una medida sencilla consiste en retirar la basura con frecuencia y utilizar recipientes que puedan mantenerse cerrados.

Además, no alcanza con cambiar la bolsa: el interior y los bordes del tacho también deberían lavarse periódicamente para eliminar restos que puedan quedar adheridos.

En tercer lugar, fruteras y alimentos que quedan expuestos. Las frutas demasiado maduras o que comienzan a descomponerse pueden convertirse en otro punto de atracción. Revisarlas con frecuencia permite detectar aquellas que ya no están en condiciones de consumo y retirarlas antes de que atraigan insectos.

También es recomendable conservar los alimentos preparados tapados y almacenar correctamente aquellos que no necesitan permanecer a temperatura ambiente.

Limpieza de hogar. Imagen generada por inteligencia artificial.

En cuarto lugar, puertas y ventanas. Mantener limpios los marcos y alrededores de puertas y ventanas puede ayudar, pero una de las medidas más efectivas es colocar mosquiteros. En casas con patios o jardines, además, conviene evitar que se acumulen residuos orgánicos cerca de la vivienda.

Finalmente, sectores donde están las mascotas y las plantas. Los espacios destinados a los animales también requieren atención. Los recipientes de comida deben mantenerse libres de restos y residuos, mientras que las zonas donde comen o descansan deberían limpiarse con frecuencia.

Además, es importante revisar a las mascotas ante la presencia de heridas, ya que algunas especies de moscas pueden depositar allí sus huevos y provocar infestaciones.

Algunas plantas aromáticas, como la albahaca, la menta, la lavanda, el romero y la citronela, suelen utilizarse cerca de puertas y ventanas como una medida complementaria para disminuir la presencia de estos insectos.

Sin embargo, no deberían considerarse un reemplazo de la higiene. La principal estrategia continúa siendo eliminar los lugares donde las moscas encuentran alimento y pueden reproducirse, especialmente aquellos relacionados con residuos orgánicos, comida expuesta y acumulación de suciedad.

Con base en Oglobo/GDA