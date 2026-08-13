Día del Zurdo: por qué se celebra cada 13 de agosto y una lista de los zurdos más famosos

Este martes, como cada 13 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Zurdo, una fecha fecha tiene sus orígenes en la iniciativa de dos organizaciones mundiales: Lefthanders International, Inc. y The Left-Handers Club, que trabajan por la inclusión de las personas que tienen más facilidades con la mano izquierda.

La jornada intenta generar conciencia sobre las falencias que aún existen en la vida cotidiana y representan dificultades para los zurdos, que, de acuerdo a los estudios más recientes, alcanzan más de 790 millones de individuos en todo el mundo.

Este número indica que tan solo 1 de cada 10 personas en el planeta es zurda, y el dato corresponde a un porcentaje mayor de hombres que mujeres que responden a este fenotipo minoritario de la especie humana. Cabe destacar que este dato estadístico sufre variaciones de acuerdo a las diferentes regiones y países del mundo en el que se tome la muestra. Además, el número depende de la época histórica y de las convenciones sociales de cada zona geográfica, ya que en muchos lugares esta condición no se aceptaba fácilmente.

Los diversos estudios sobre el tema arrojaron que ser zurdo se encuentra relacionado con un componente del ADN del ser humano y que esta particularidad, además, suele estar vinculada a contar con mejores aptitudes para el lenguaje.

Persona zurda

Zurdos destacados a nivel mundial En el mundo de la música sobresalieron figuras como Mozart, Beethoven, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Gustavo Cerati, Charly García y Atahualpa Yupanqui. Paul McCartney junto a su esposa Nancy en Uruguay, 2012. Foto: Archivo El País. En el ámbito de la pintura, los artistas zurdos más reconocidos fueron Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Pablo Picasso y Vincent Van Gogh. Retrato del artista español Pablo Picasso (1881-1973) mientras fuma un cigarrillo, Cannes, Francia. Foto: Getty Entre los científicos y autores de importantes descubrimientos figuran Benjamin Franklin, Isaac Newton, Marie Curie, Albert Einstein y Bill Gates. Marie Curie. Foto: archivo El cine también tuvo figuras reconocidas mundialmente como Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Robert De Niro, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Julia Roberts, Nicole Kidman, Tom Cruise, Demi Moore y Bruce Willis. Todos coinciden en su talento ante las cámaras y en sus habilidades con la mano izquierda. CANNES, FRANCE - MAY 12: Julia Roberts attends a screening of "Money Monster" at the annual 69th Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 12, 2016 in Cannes, France. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images) Tristan Fewings/Getty Images Entre los deportistas zurdos se pueden destacar a Ayrton Senna, Pelé, Jimmy Connors, Martina Navratilova, John McEnroe, Mónica Seles, Guillermo Vilas. Y en el fútbol los más reconocidos son Daniel Passarella, Lionel Messi y Diego Maradona. FILE PHOTO: Argentine star Diego Maradona raises his arms in the air after teammate Jorge Burruchaga scored the winning goal in the second half during the World Cup final in Mexico, June 29, 1994. REUTERS/Stringer/File Photo, Seleccion de futbol de Argentina campeon POOL New/X80003

Cómo surgió la celebración del día del zurdo

El 13 de agosto de 1975, el militar estadounidense Dean R. Campbell decidió fundar Lefthanders International, Inc., con el objetivo e incluir a las personas zurdas y al año siguiente propuso el Día del Zurdo, que tuvo continuidad y actualmente sigue celebrándose en todo el mundo.

Otro hecho que refuerza la creación de esta fecha particular, se sitúa en el año 1990, cuando se creó el The Left-Handers Club (nombre que podría traducirse como El Club de los Zurdos), agrupación que tiene entre sus objetivos el informar a sus miembros acerca de las novedades que surge para este grupo poblacional. Esta entidad también se atribuye la creación de esta fecha tan especial.

Más allá de la autoría, ambas organizaciones están enfocadas en visibilizar los inconvenientes de las personas zurdas en un mundo mayormente pensado para diestros.

Descubren gen que puede estar vinculado a que haya personas zurdas. Foto: Unsplash

Cuáles son los países con mayor cantidad de personas zurdas

Los países con mayor cantidad de personas que emplean su mano izquierda de manera principal son:



Países Bajos (13,23%)

Estados Unidos (13,2%)

Bélgica (13,1%)

Canadá (12,8%)

Reino Unido (12,24%)

Irlanda (11,65%)

Suiza (11,61%)

En tanto, los países que cuentan con un índice bajo de personas zurdas puede estar relacionado con las características de su sociedad, la falta de aceptación frente a este grupo de personas o las imposiciones en el sistema educativo que obligó a los zurdos a aprender a escribir con la mano derecha, pese a su condición innata.

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En base a La Nación/GDA