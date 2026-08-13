Llegó a los 110 años con una sonrisa: la historia de Silvia Martínez y el rasgo que la acompañó toda su vida

Silvia Angélica Sánchez Martínez llegó a los 110 años el pasado 31 de julio. Aunque actualmente se encuentra internada en una clínica y ya no puede caminar, la celebración de su cumpleaños estuvo lejos de ser un momento triste: la mujer apareció sonriente junto a sus familiares y al personal que la acompaña.

Las imágenes del festejo fueron compartidas en redes sociales por la clínica donde permanece internada y rápidamente despertaron la curiosidad de los usuarios, que quisieron conocer la historia detrás de esta mujer que atravesó más de un siglo de vida.

Según los registros de LongeviQuest, Silvia Martínez nació en Córdoba el 31 de julio de 1916. Fue la sexta de once hermanos y, después de casarse con José Luis Cuezzo, un médico tucumano, se trasladó junto a él a esa provincia.

Allí formaron su familia y criaron a sus dos hijas, Silvia y Susana. Martínez trabajó durante años como maestra de escuela hasta su jubilación y, además de su actividad profesional, dedicó buena parte de su vida al hogar.

La cocina también ocupó un lugar importante en su rutina. A eso sumó distintas actividades que la mantuvieron activa: pintaba, tejía, cosía y bordaba. Con el paso de las décadas, la familia continuó creciendo. Actualmente tiene seis nietos y 16 bisnietos.

Madre e hija en un gesto de cariño. Foto: Freepik.

Más que atribuir su longevidad a una única práctica o alimento, quienes reconstruyeron su historia destacan un rasgo de su personalidad: la serenidad. De acuerdo con LongeviQuest, Martínez se caracterizó por mantener la calma, evitar las quejas y responder habitualmente con una sonrisa. El sitio señala que esa actitud podría haber formado parte de un estilo de vida marcado por el equilibrio y la constancia.

Sin embargo, no existe evidencia que permita afirmar que una personalidad serena sea la causa de que una persona alcance los 110 años. La longevidad extrema es el resultado de una combinación compleja de factores genéticos, ambientales, sociales y relacionados con los hábitos de vida.

A lo largo de su vida, la mujer mantuvo una profunda devoción por la Santísima Virgen María y San Expedito, figuras religiosas a las que expresó en distintas ocasiones su agradecimiento. Esa dimensión espiritual formó parte de su manera de transitar la vida y constituye otro de los elementos que aparecen al reconstruir su historia personal.

El video que permitió conocer la historia de Martínez muestra parte de los preparativos para su cumpleaños. La clínica decoró el espacio con globos y guirnaldas y organizó la celebración junto a sus familiares y al personal médico. A pesar de las limitaciones físicas que atraviesa actualmente, la mujer se mostró alegre durante el festejo.

A los 110 años, Martínez suma así un nuevo capítulo a una vida que comenzó en Córdoba en 1916 y atravesó generaciones de una misma familia. Más que un supuesto secreto de longevidad, su historia deja como protagonista a una mujer que llegó al siglo de vida rodeada de recuerdos, actividades, afectos y una extensa descendencia.

Con base en La Nación/GDA