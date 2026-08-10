Likes, dopamina y algoritmos: la combinación en redes sociales que enciende alarmas por trastornos alimentarios

La exposición constante a cuerpos idealizados, las comparaciones permanentes y la búsqueda de aprobación a través de los "me gusta" están modificando la forma en que muchas personas perciben su cuerpo. Según especialistas, esta combinación de factores, sumada al funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales, está contribuyendo al aumento de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

A través de plataformas como TikTok e Instagram, millones de usuarios consumen diariamente contenidos sobre alimentación, ejercicio físico y estética que pueden influir en sus hábitos y en la manera en que evalúan su propia imagen corporal.

Los especialistas señalan que el fenómeno responde a la combinación de varios factores. Por un lado, existe una necesidad constante de validación social, alimentada por las interacciones digitales. Por otro, la exposición continua a modelos físicos difíciles de alcanzar favorece la comparación y la insatisfacción corporal.

La psiquiatra María Teresa Calabrese explicó que las reacciones como los "me gusta" activan mecanismos relacionados con la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado al sistema de recompensa, lo que puede reforzar la necesidad de seguir buscando aprobación. En la misma línea, la socióloga Ana Clara Benavente sostuvo que las plataformas generan circuitos de retroalimentación que fortalecen esa búsqueda de aceptación social.

Amigas reunidas aisladas, usando el celular. Foto: Freepik.

La nutricionista Ana Cascú advirtió que, cuando determinados videos o publicaciones acumulan millones de visualizaciones e interacciones, muchas personas interpretan que esas conductas cuentan con una aprobación generalizada. Esto puede favorecer la adopción de dietas restrictivas, hábitos alimentarios poco saludables o rutinas de ejercicio excesivas, incluso cuando carecen de respaldo profesional.

Además, los referentes ya no son únicamente celebridades. Hoy también influyen creadores de contenido que muestran estilos de vida aparentemente alcanzables, aunque los especialistas recuerdan que las redes sociales presentan una versión cuidadosamente seleccionada de la realidad.

Una investigación realizada por la Universidad de Melbourne analizó durante un mes la actividad de usuarios de TikTok y encontró que quienes presentaban trastornos alimentarios recibían una cantidad significativamente mayor de contenidos relacionados con dietas, ejercicio físico, apariencia corporal y publicaciones potencialmente perjudiciales.

Los especialistas explican que los algoritmos no solo consideran los "me gusta" o los comentarios. También analizan cuánto tiempo permanece una persona viendo un video, cuántas veces lo reproduce y otras señales de comportamiento para ofrecer contenido similar, creando lo que se conoce como una "cámara de eco".

Los expertos advierten que la presión por alcanzar determinados estándares físicos ya no afecta únicamente a las mujeres. Mientras que entre ellas continúa predominando la búsqueda de ciertos ideales de delgadez o belleza, entre los hombres crecen los contenidos que promueven cuerpos extremadamente musculosos y entrenamientos intensivos como modelo de éxito o aceptación.

Adolescente usa el celular. Foto: Freepik.

¿Qué proponen los especialistas? Este fenómeno debe abordarse como un problema de salud pública. Entre las principales medidas sugeridas se encuentran:



Promover una mayor transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos.

Regular la difusión de recomendaciones sobre alimentación y salud realizadas por personas sin formación profesional.

Fortalecer la educación alimentaria y la alfabetización digital desde edades tempranas.

y la alfabetización digital desde edades tempranas. Favorecer el desarrollo del pensamiento crítico frente a los contenidos que circulan en redes sociales.

Por su parte, TikTok y Meta informaron que cuentan con políticas destinadas a eliminar contenidos que promuevan trastornos alimentarios y ofrecen herramientas de apoyo para los usuarios. Sin embargo, especialistas señalan que todavía es posible encontrar publicaciones que recomiendan adelgazar de forma extrema, realizar ayunos sin supervisión o comparar resultados físicos mediante imágenes de "antes y después", lo que evidencia que el desafío continúa vigente.

Con base El Tiempo/GDA