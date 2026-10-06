Las señales de alerta del Linfoma No Hodgkin y por qué los médicos reclaman ampliar su cobertura en Uruguay

La ciencia médica ha realizado significativos avances contra muchos tipos de cáncer, pero todavía persisten bolsones de patologías oncológicas que desafían los intentos de la medicina de combatirlos.

Uno de esos obstáculos es el Linfoma No Hodgkin (LNH). A diferencia del Linfoma Hodkin, que tiene cinco subtipos, este tipo de cáncer tiene decenas de distintas variantes, incluso hay linfomas no dolentes. Es tan heterogéneo que se puede decir que el LNH no es una sola enfermedad, sino muchas.

Esa heterogeneidad complica la detección y los subsiguientes tratamientos, pero no se trata únicamente de un problema teórico, un rompecabezas para científicos e investigadores. Más allá de las dificultades estrictamente científicas, también hay un tema de costos, cuándo no: muchas de las terapias para el Linfoma de No Hodgkin son sumamente costosas.

Para peor, de los dos tipos de linfomas, el LNH es por un amplio margen el más común de los dos en Uruguay y se dan cerca de 480 nuevos diagnósticos por año.

Cuando aparecen ganglios inflamados, una fiebre en apariencia inexplicable o una pérdida de peso importante y también difícil de explicar, realizar una consulta médica lo antes posible es fundamental. Si se tratara de linfomas agresivos, empieza una carrera contra el tiempo, ya que hay que comenzar el tratamiento adecuado.

Foto:Commons.

“En los linfomas agresivos, unas pocas semanas pueden ser importantes. Por eso necesitamos circuitos asistenciales ágiles que permitan que una persona con sospecha de linfoma llegue rápidamente al diagnóstico y pueda comenzar el tratamiento indicado”, expuso la hematóloga Sofía Grille.

Gimena Dos Santos. Foto: Gentileza.

La doctora Gimena Dos Santos reitera que “de cada diez casos que se diagnostican, nueve son linfomas no Hodgkin y afectan mayoritariamente a personas de mayor edad. Algunos de los tipos son sumamente agresivos, y puede llevar a la muerte en unos pocos meses si no se tratan”.

Y eso no siempre es posible, dado que —como ya se dijo— a menudo se trata de terapias muy costosas. El Fondo Nacional de Recursos (FNR) no siempre cubre todas las necesidades. Por eso, expertos y médicos reclaman que se amplíe la cobertura para los LNH.

“Hace aproximadamente dos años empezamos a usar anticuerpos biespecíficos llegaron a Uruguay y hemos tenido buenos resultados. No se usan para todos los pacientes, sin embargo. De momento están aprobados para los pacientes no en primera línea, sino en segunda y tercera línea, o sea, aquellos pacientes que tienen la desaventura de no entrar en remisión completa con el tratamiento de primera línea y necesitan una segunda línea o una tercera línea de tratamiento”.

Dos Santos aclara, como dijo en una nota a Bienestar en 2024, que el FNR es una herramienta muy buena dentro del sistema médico uruguayo, algo que ella resalta cada vez que va a un congreso médico en el extranjero.

Doctora sostiene cinta rosa en representación del cáncer de mama. Foto: Freepik.

Pero tanto ella como otros quieren ver un aumento en la cobertura de los distintos tipos de LNH. “Por ejemplo, para el caso de los linfomas recaídos o refractarios, los anticuerpos biespecíficos que estábamos hablando no están cubiertos todavía por el FNR, como tampoco lo está el linfoma difuso a grandes células. Por otro lado, ya que decimos las malas, digamos las buenas: para el LH, que durante mucho tiempo no teníamos cubierta la segunda línea, se aprobó un anticuerpo que permite tratar a esos pacientes cuando han tenido una recaída. Entonces, si bien hay cosas que todavía no están, hay otras que sí se están incluyendo”.

En ese tire y afloje entre lo que la ética y el humanismo reclama y lo que la realidad política y financiera puede dar, hay avances y retrocesos. Y en el medio muchas veces hay vidas de pacientes en juego.

