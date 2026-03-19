Jugo de remolacha y presión arterial: cómo actúa en 24 horas y qué beneficios aporta a la salud

Tomar jugo de remolacha puede tener un impacto rápido en la presión arterial, incluso en un lapso de 24 horas. Este efecto, respaldado por investigaciones científicas, se explica por la presencia de nitratos naturales que favorecen la circulación sanguínea y el funcionamiento cardiovascular.

La remolacha es un vegetal con un perfil nutricional destacado. Al ingresar al organismo, sus nitratos se convierten en óxido nítrico, una molécula clave que ayuda a relajar los vasos sanguíneos. Este proceso facilita el flujo de sangre y contribuye a disminuir la presión arterial, un factor determinante en la salud del corazón.

Cómo actúan los nitratos en el organismo

El vínculo entre jugo de remolacha y presión arterial fue analizado en distintos estudios. Una investigación publicada en la revista Hypertension observó que el consumo diario de este jugo puede generar reducciones medibles en la presión en aproximadamente un día.

El mecanismo es claro: los nitratos naturales se transforman en óxido nítrico, que promueve la dilatación de los vasos sanguíneos. Esto no solo mejora la circulación, sino que también reduce la resistencia al paso de la sangre, lo que impacta de forma directa en la salud cardiovascular.

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Más allá de la presión: otros beneficios

Además de su efecto sobre la presión arterial, la remolacha aporta compuestos como la betaína, vinculada a la protección celular frente al estrés. Este nutriente también participa en procesos metabólicos importantes y puede favorecer la digestión.

A su vez, contiene fibra soluble, vitaminas y antioxidantes que contribuyen al bienestar general. Las hojas del vegetal, muchas veces descartadas, son ricas en compuestos como luteína y zeaxantina, asociados a la salud ocular. También aporta magnesio, un mineral clave en múltiples funciones del organismo.

Un aliado para el rendimiento físico

El consumo de remolacha también despertó interés en el ámbito deportivo. Un estudio difundido en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics sugiere que ingerir alrededor de 200 gramos puede mejorar el rendimiento físico en corredores.

Esto se debe, nuevamente, a la acción del óxido nítrico, que optimiza el flujo sanguíneo hacia los músculos. De esta manera, mejora el transporte de oxígeno y nutrientes, lo que puede traducirse en mayor eficiencia durante el ejercicio y mejor recuperación.

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Formas de incorporarla a la dieta

El jugo de remolacha es una de las formas más populares de consumo, aunque no la única. Puede combinarse con frutas o verduras para suavizar su sabor y hacerlo más agradable.

También es posible consumir remolacha cruda, rallada en ensaladas, o cocida al vapor como guarnición. Incluirla de manera regular en la alimentación permite aprovechar sus beneficios y sumar variedad a la dieta.

En base a La Nación/GDA