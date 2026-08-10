Hipotiroidismo: por qué sigue siendo una enfermedad difícil de diagnosticar en Latinoamérica

Más de 120 profesionales de la salud provenientes de Centroamérica y el Caribe se reunieron en Medellín para discutir los principales desafíos que enfrenta la atención del hipotiroidismo en Latinoamérica, una enfermedad endocrina que continúa registrando altos niveles de subdiagnóstico y cuyo manejo representa un reto tanto para médicos como para pacientes.

El encuentro científico Prime Care 3.0, organizado por la farmacéutica Procaps, se realizó los días 17 y 18 de julio y centró buena parte de su agenda en revisar las dificultades para identificar oportunamente esta enfermedad, así como las alternativas terapéuticas disponibles para mejorar el control clínico de quienes la padecen.

Durante el evento, los especialistas señalaron que, pese a tratarse de una de las alteraciones endocrinas más frecuentes, el hipotiroidismo continúa pasando desapercibido para miles de personas debido a que sus manifestaciones suelen confundirse con otras condiciones de salud o incluso con el desgaste propio de la rutina diaria.

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Entre los síntomas del hipotiroidismo que pueden aparecer de manera progresiva se encuentran la fatiga, las alteraciones en el peso corporal, los cambios en el estado de ánimo y la disfunción cognitiva leve. Según lo expuesto durante el encuentro, esta presentación gradual contribuye a que el diagnóstico pueda retrasarse durante años.

A esta situación se suma la complejidad del tratamiento. Los expertos explicaron que el hipotiroidismo requiere una terapia crónica cuya administración debe realizarse bajo condiciones específicas, lo que convierte la adherencia al tratamiento en otro de los principales desafíos para los pacientes.

De acuerdo con la información presentada durante Prime Care 3.0, estos factores no solo afectan el adecuado control de la enfermedad, sino que también pueden traducirse, en el mediano plazo, en una pérdida de productividad laboral y en una mayor carga de discapacidad para las personas que conviven con esta condición.

Las cifras expuestas durante el encuentro muestran la magnitud del problema. Se estima que alrededor del 10 % de la población adulta en el mundo vive con hipotiroidismo, mientras que en Latinoamérica la prevalencia alcanza aproximadamente el 11 % de los adultos. La enfermedad presenta una mayor incidencia entre las mujeres y los adultos mayores.

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También destacaron la necesidad de garantizar un tratamiento adecuado y un seguimiento permanente que permita mantener el control de la función tiroidea. En ese contexto, la levotiroxina fue señalada como el tratamiento de primera línea para el manejo del hipotiroidismo. Sin embargo, los expertos explicaron que su administración debe ser individualizada debido a que su absorción puede verse afectada por diferentes condiciones digestivas, así como por la interacción con determinados medicamentos o alimentos. Por esa razón, recalcaron que el monitoreo clínico permanente resulta fundamental para evaluar la respuesta del paciente y realizar los ajustes que sean necesarios. Uno de los temas abordados durante Prime Care 3.0 fue la innovación terapéutica para el manejo de esta enfermedad.

De acuerdo con la información presentada por Procaps, esta tecnología ofrece ventajas farmacocinéticas documentadas entre las que se incluyen una mayor consistencia en la absorción del medicamento, una dosificación precisa y una mejor tolerabilidad gástrica.

La farmacéutica indicó que estas características pueden resultar especialmente relevantes para pacientes con gastritis, personas que reciben tratamiento con inhibidores de bomba de protones, pacientes con síndromes de malabsorción o aquellos que requieren ajustes precisos en la dosificación del medicamento durante el tratamiento.

Para la compañía, este tipo de formulación busca ofrecer una respuesta terapéutica orientada a enfermedades crónicas, en las que la estabilidad de la respuesta hormonal influye directamente sobre la calidad de vida de los pacientes.