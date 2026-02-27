Estudio vincula consumo de cannabis en adolescentes con mayor riesgo de psicosis y trastorno bipolar

El consumo de cannabis en adolescentes vuelve a quedar en el centro del debate sanitario. Un estudio publicado en la revista científica JAMA Health Forum concluye que el uso de marihuana en la adolescencia se asocia con un incremento significativo del riesgo de psicosis y trastorno bipolar al inicio de la adultez.

La investigación, difundida por la agencia EFE, realizó un seguimiento a 463.396 jóvenes de entre 13 y 17 años hasta los 26. Los resultados indican que quienes reportaron haber consumido cannabis en el último año durante la adolescencia presentaron el doble de probabilidad de desarrollar trastornos psicóticos y trastornos bipolares, además de un aumento relevante en cuadros de depresión y ansiedad.

Seguimiento a gran escala y diagnósticos tempranos

El trabajo fue desarrollado por equipos de Kaiser Permanente, el Instituto de Salud Pública, la Universidad de California en San Francisco y la Universidad del Sur de California. Para el análisis se utilizaron registros electrónicos de salud correspondientes a consultas pediátricas de rutina entre 2016 y 2023, lo que permitió evaluar el uso de cannabis informado por los propios adolescentes.

En promedio, los jóvenes que declararon consumo recibieron un diagnóstico de trastorno psiquiátrico entre 1,7 y 2,3 años después. El diseño longitudinal —que sigue a las mismas personas a lo largo del tiempo— refuerza la hipótesis de que la exposición temprana al cannabis puede constituir un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades mentales graves.

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Según explicó Lynn Silver, coautora del estudio, el aumento en la potencia de los productos disponibles y su creciente comercialización agravan el escenario. La advertencia apunta especialmente al impacto del THC, principal componente psicoactivo, cuya concentración actual supera ampliamente la de décadas anteriores.

Una sustancia de uso extendido entre adolescentes

El informe también contextualiza el fenómeno. En Estados Unidos, el cannabis es la sustancia ilegal más consumida por adolescentes. Datos del relevamiento “Monitoring the Future” muestran que el porcentaje de consumo aumenta con el nivel escolar: pasa del 8 % en estudiantes de 13 y 14 años al 26 % entre quienes cursan los 17 y 18.

A su vez, la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de 2024 indica que más del 10 % de los jóvenes de 12 a 17 años declaró haber usado marihuana en el último año. Paralelamente, la concentración promedio de THC en la flor de cannabis supera hoy el 20 %, mientras que algunos concentrados alcanzan niveles mucho más altos.

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A diferencia de estudios previos centrados en el consumo intensivo o en el trastorno por dependencia, esta investigación evaluó cualquier uso reportado en el último año, incluso ocasional, detectado en controles pediátricos habituales. Para los autores, contar con información basada en evidencia resulta clave para que familias y adolescentes comprendan los posibles riesgos asociados al consumo de cannabis en la adolescencia, especialmente en una etapa de desarrollo cerebral sensible.

En base a El Tiempo/GDA