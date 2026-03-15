El tratamiento que muchos evitan por vergüenza y podría mejorar la calidad de vida de quienes tienen incontinencia urinaria

La incontinencia urinaria sigue siendo una condición rodeada de silencio y prejuicios. Ese tabú sobre la incontinencia urinaria hace que muchas personas demoren años en consultar a un especialista, aun cuando el problema afecta su vida social, laboral y emocional. Especialistas advierten que, cuanto antes se realice la consulta médica por pérdidas de orina, mayores son las posibilidades de encontrar un tratamiento efectivo.

Durante el encuentro internacional Mind360, organizado por la empresa de tecnología médica Medtronic, profesionales de la salud y pacientes reflexionaron sobre cómo la vergüenza por la incontinencia urinaria termina agravando el problema. Además de las molestias físicas, el trastorno puede provocar aislamiento, cambios en la rutina diaria y una fuerte carga emocional vinculada al miedo a los episodios de pérdida involuntaria de orina.

El impacto del estigma en la consulta temprana

La incontinencia urinaria suele asociarse erróneamente con la vejez o con la menopausia. Sin embargo, especialistas recuerdan que las disfunciones del piso pélvico pueden afectar a hombres y mujeres de distintas edades. Factores como la obesidad, determinadas enfermedades neurológicas o alteraciones musculares también pueden influir en su aparición.

La neuroingeniera y fisioterapeuta brasileña Larissa Bezerra, de 35 años, contó durante el encuentro que convive con este problema desde su nacimiento. Su testimonio sirvió para derribar la idea de que la incontinencia urinaria en jóvenes es algo excepcional. Según explicó, la falta de información lleva a que muchas personas oculten el problema durante años antes de buscar ayuda profesional.

En ese tiempo, no es raro que los pacientes intenten resolver el problema por su cuenta o que pasen por distintos tratamientos para la incontinencia urinaria sin resultados satisfactorios. Cuando finalmente consultan, muchos ya han probado medicación, catéteres o cirugías convencionales que no lograron controlar los síntomas.

Mujer con dolor en la zona íntima. Foto: Freepik.

Neuromodulación sacra: una alternativa innovadora

Entre las terapias que están ganando espacio aparece la neuromodulación sacra, una tecnología utilizada en pacientes que no responden a los tratamientos tradicionales. Este procedimiento consiste en implantar un pequeño dispositivo en la parte baja de la espalda que envía impulsos eléctricos a los nervios sacros, responsables de regular el funcionamiento de la vejiga y del suelo pélvico.

La neuromodulación sacra para la incontinencia urinaria también puede indicarse en casos de vejiga hiperactiva, retención urinaria no obstructiva e incluso incontinencia fecal crónica. Antes de realizar el implante definitivo, se lleva a cabo una etapa de prueba que permite evaluar si el sistema logra mejorar los síntomas del paciente.

Mujer con dolor de estómago. Foto: Freepik.

Acceso desigual y falta de información

A pesar de los avances, el acceso a estos tratamientos para la incontinencia urinaria no es igual en todos los sistemas de salud. Mientras que en el ámbito privado la neuromodulación sacra está disponible desde hace más de una década —aunque sujeta a indicaciones médicas y cobertura—, en el sector público suele haber más dificultades para acceder a este tipo de tecnología.

El neurocirujano Hougelle Simplicio Gomes Pereira, del Hospital Riogrande, señaló durante el encuentro que el problema no es únicamente el silencio de los pacientes. Según explicó, el desafío también está en mejorar la formación médica sobre incontinencia urinaria y difundir las alternativas terapéuticas disponibles.

“El impacto en la calidad de vida puede ser enorme y las soluciones existen”, señaló el especialista, al referirse al crecimiento de la medicina bioelectrónica aplicada a trastornos urinarios.

Los expertos coinciden en que el principal obstáculo sigue siendo el desconocimiento. Tanto pacientes como algunos profesionales de la salud aún tienen poca información sobre la neuromodulación sacra y otros avances que podrían ayudar a miles de personas a recuperar su bienestar cotidiano.

En base a El Tiempo/GDA