El efecto real que produce un vaso de agua en ayunas sobre el intestino y por qué ayuda a ir al baño

Tomar un vaso de agua al despertarse es uno de esos hábitos que se volvieron populares en redes sociales, donde a menudo se le atribuyen efectos como “limpiar” el estómago o eliminar toxinas. Sin embargo, la evidencia apunta hacia beneficios bastante más sencillos: mantener una buena hidratación y favorecer el funcionamiento normal del sistema digestivo.

El agua participa en procesos del organismo y también influye en la consistencia de las heces. Según explica la Cleveland Clinic, cuando la ingesta de líquidos es insuficiente, estas pueden volverse más secas y difíciles de eliminar, lo que aumenta la posibilidad de sufrir estreñimiento.

Tomar agua por la mañana puede contribuir a hidratar las mucosas del tracto gastrointestinal y favorecer el desplazamiento del contenido digestivo. El hábito puede resultar especialmente útil para quienes durante el día suelen consumir poco líquido o tienen tendencia al estreñimiento. Una hidratación adecuada ayuda a que las heces mantengan una consistencia más blanda y, por lo tanto, puedan avanzar con mayor facilidad por el intestino.

Niño toma agua de la canilla. Foto: Freepik.

Pero hay otro mecanismo que podría explicar por qué algunas personas sienten ganas de ir al baño después de beber algo por la mañana. La llegada de alimentos o líquidos al estómago puede activar el reflejo gastrocólico, una respuesta natural del organismo que estimula los movimientos del intestino.

Por eso, algunas personas pueden sentir deseos de evacuar después de desayunar o de tomar una bebida al comenzar el día. Esto no significa que el agua funcione como un laxante ni que necesariamente provoque una evacuación. Simplemente puede formar parte de una rutina que favorezca el ritmo intestinal.

Una hidratación suficiente es uno de los factores que contribuyen a prevenir y aliviar el estreñimiento. La Cleveland Clinic señala que beber suficiente agua ayuda a mantener las heces blandas y facilita su desplazamiento por el intestino. Sin embargo, tomar agua en ayunas no es un tratamiento contra el estreñimiento. La alimentación, el consumo de fibra y la actividad física también cumplen un papel importante.

Por eso, si una persona toma poca agua, lleva una vida sedentaria o consume escasa cantidad de fibra, incorporar un vaso al levantarse puede ser un buen comienzo, pero probablemente no sea suficiente para resolver por sí solo las dificultades intestinales.

Persona sentada en el inodoro. Foto: Freepik.

Las necesidades de líquidos varían según factores como la edad, el nivel de actividad física, el metabolismo y las condiciones particulares de cada organismo. Por eso, la Cleveland Clinic pone el énfasis en algo más importante que establecer una cantidad obligatoria para la mañana: mantener una hidratación adecuada a lo largo de todo el día.

En definitiva, tomar agua al despertar puede ser un hábito sencillo y saludable, especialmente para quienes tienden a consumir poco líquido. Pero no hace falta convertirlo en un ritual de grandes cantidades ni atribuirle propiedades que no tiene: para que el intestino funcione correctamente, la hidratación debe formar parte de un conjunto de hábitos saludables.

Con base en El Tiempo/GDA