Dolor de estómago: cuándo puede ser gastritis y qué hábitos pueden empeorarla

La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago que puede aparecer de manera temporal o mantenerse durante un período prolongado. Entre sus principales causas se encuentra la infección por Helicobacter pylori, una bacteria que puede provocar úlceras y aumentar el riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer gástrico.

También existen otros factores que pueden afectar la salud del estómago, entre ellos el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y el uso de determinados antiinflamatorios.

El Dr. Patricio Vicuña, médico y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, señala que la afección puede presentar diferentes manifestaciones y destaca la importancia de reconocer sus síntomas para distinguirla de otros trastornos digestivos.

¿Cómo saber si es gastritis o una indigestión?

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Una de las principales dificultades consiste en diferenciar la gastritis de una indigestión ocasional. Según el especialista, la gastritis puede presentar síntomas de manera continua o intermitente y prolongarse en el tiempo. La indigestión, en cambio, suele aparecer después de una comida abundante y desaparecer posteriormente.

Por eso, además de prestar atención a las molestias, es importante observar los hábitos cotidianos que pueden afectar el estómago. Algunas prácticas forman parte de la rutina y, sin que la persona lo advierta, pueden contribuir a intensificar el malestar digestivo.

Hábitos que pueden empeorar la gastritis

Persona mayor toma alcohol. Foto: Freepik.

Alcohol. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede irritar la mucosa del estómago y agravar las molestias digestivas.

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede y agravar las molestias digestivas. Tabaco. El tabaquismo puede intensificar algunos síntomas y perjudicar la salud gástrica .

El puede intensificar algunos síntomas y perjudicar la . Antiinflamatorios. Medicamentos como el ibuprofeno y el naproxeno , entre otros antiinflamatorios, pueden irritar el revestimiento del estómago. Por eso, su utilización frecuente debe realizarse bajo orientación profesional.

Medicamentos como el , entre otros antiinflamatorios, pueden irritar el revestimiento del estómago. Por eso, su utilización frecuente debe realizarse bajo orientación profesional. Alimentación. Determinados alimentos pueden aumentar las molestias digestivas en algunas personas. La respuesta, sin embargo, varía de un individuo a otro, por lo que resulta útil identificar qué productos desencadenan o intensifican los síntomas.

Determinados alimentos pueden aumentar las en algunas personas. La respuesta, sin embargo, varía de un individuo a otro, por lo que resulta útil identificar qué productos desencadenan o intensifican los síntomas. Estrés. El estrés no constituye una causa directa de gastritis, pero puede influir en la aparición o el agravamiento de algunas manifestaciones digestivas , según explica el Dr. Vicuña.

El estrés no constituye una causa directa de gastritis, pero puede influir en la aparición o el agravamiento de algunas , según explica el Dr. Vicuña. Café. No existe evidencia de que el café provoque gastritis, aunque esta bebida puede aumentar los síntomas en determinadas personas.

Alimentos y hábitos para cuidar el estómago

Además de identificar los factores que pueden empeorar las molestias, existen medidas cotidianas que pueden contribuir a mantener una buena salud digestiva.



Frutas y verduras. Pueden formar parte de una alimentación variada y equilibrada que contribuya al bienestar del aparato digestivo.

Pueden formar parte de una alimentación variada y equilibrada que contribuya al bienestar del aparato digestivo. Alimentos ricos en fibra. Incorporarlos dentro de una dieta equilibrada favorece una alimentación saludable y aporta nutrientes importantes para el organismo.

Incorporarlos dentro de una favorece una alimentación saludable y aporta nutrientes importantes para el organismo. Horarios regulares para las comidas. Mantener una rutina estable puede ayudar a organizar mejor la alimentación y evitar períodos excesivamente prolongados sin comer.

Mantener una rutina estable puede ayudar a organizar mejor la alimentación y evitar períodos excesivamente prolongados sin comer. Actividad física. Realizar ejercicio de manera habitual forma parte de un estilo de vida saludable y contribuye al bienestar general.

Realizar forma parte de un estilo de vida saludable y contribuye al bienestar general. Buen descanso. Dormir adecuadamente y mantener una rutina de sueño también forma parte de los hábitos recomendados para cuidar la salud.

Dormir adecuadamente y mantener una rutina de sueño también forma parte de los hábitos recomendados para cuidar la salud. Evitar la automedicación. El uso frecuente de antiinflamatorios debería realizarse bajo indicación profesional debido a su posible efecto sobre la mucosa gástrica.

No todas las personas reaccionan de la misma manera frente a los alimentos o determinados hábitos. Por eso, reconocer qué productos o situaciones desencadenan las molestias puede permitir realizar cambios en la alimentación sin necesidad de eliminar alimentos de manera innecesaria.

¿Cuándo consultar al médico por dolor de estómago?

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Cuando el dolor o las molestias en la parte superior del abdomen persisten, es importante realizar una consulta médica para determinar cuál es su origen.

Existen además determinados signos de alarma que requieren atención. MedlinePlus recomienda consultar cuando el dolor no desaparece y señala como señales que deben ser evaluadas la presencia de heces negras o vómitos con sangre, incluso cuando el contenido presenta un aspecto similar al café molido.

Reconocer los síntomas de gastritis y prestar atención a los hábitos que pueden afectar la mucosa gástrica son medidas importantes para cuidar la salud digestiva. Ante molestias persistentes, la evaluación médica permite identificar la causa y establecer el tratamiento adecuado para evitar posibles complicaciones.

