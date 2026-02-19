El daño invisible que el verano le hace a la autoestima: una nueva línea de Dove y un libro para encender el brillo

En pleno verano, cuando la exposición del cuerpo se vuelve más visible, también suelen emerger con mayor fuerza las inseguridades vinculadas a la imagen y al autocuidado. En ese contexto, Dove presentó el libro “Apagá el daño, encendé el brillo”, escrito por la licenciada en Psicología Carla Lorenzo, junto con su nueva línea Dove UV Repair & Glow + Ferúlico, en una iniciativa que sigue la marca desde hace ya 20 años sobre belleza real.

En una jornada estival, Dove invitó a influencers, medios de comunicación y clientes al rooftop del hotel Hyatt de Pocitos para disfrutar de un atardecer de verano, como marco para introducir una propuesta que toma al cabello como punto de partida simbólico para hablar de procesos emocionales más profundos. “Así como en la vida necesitamos parar para recuperar energía, también necesitamos detenernos para reconocer ese daño invisible”, expresó Lorenzo durante el evento.

El daño que no siempre se ve

Carla Lorenzo en la presentación del libro junto a Dove

Desde su experiencia clínica, la autora planteó que el desgaste emocional rara vez emerge de forma abrupta. “El daño no aparece de golpe. Se va acumulando, como pasa con el sol en el pelo: primero no se nota”, explicó. Esa analogía atraviesa todo el libro y permite trasladar conceptos de la psicología a situaciones cotidianas, muchas veces naturalizadas.

El relato acompaña a Lucía, una protagonista ficticia que recorre distintas etapas vitales y funciona como espejo de experiencias compartidas, como pueden ser la presión por encajar, la comparación constante y la dificultad para sostener una relación más amable con uno mismo. “No hablo de perfección, sino de resiliencia, de cuidado y de la ternura necesaria para reconstruir lo que creemos perdido”, señaló Lorenzo.

El verano como metáfora

"Apagá el daño, encendé el brillo" - un libro de Carla Lorenzo junto a Dove

El verano ocupa un lugar central en el libro, no solo como escenario narrativo, sino como símbolo de un momento de mayor exposición. “El sol, que da placer, también puede dañar si no hay cuidado. Con nosotras pasa algo parecido”, reflexionó la autora, al explicar por qué eligieron junto a Dove esa estación como punto de partida del relato.

Lejos de un abordaje teórico, “Apagá el daño, encendé el brillo” incluye ejercicios, pausas y preguntas pensadas para llevar la reflexión a la vida cotidiana. “Cuidarse no es un lujo ni un capricho, es una necesidad”, sostuvo Lorenzo, refiriéndose al autocuidado como una práctica sostenida y consciente.

Una alianza que amplía la conversación

Durante la presentación, Agustina Izmendi, brand lead de Dove, destacó que el proyecto se inscribe en una línea de trabajo que la marca desarrolla desde hace más de dos décadas. “En Dove venimos trabajando en la construcción de una relación más saludable con la belleza, cuestionando estereotipos y acompañando procesos de autoestima”, señaló.

Según explicó, el libro surge como una herramienta que busca profundizar ese camino. “Entendimos que no queríamos quedarnos solo con hablar de un producto. Queríamos aportar algo que ayudara a las mujeres a reflexionar sobre cómo se ven y cómo se tratan, queremos que todas las mujeres tengan una relación positiva con la belleza”, acotó y agregó: “Hoy más que nunca es necesario generar conversaciones reales sobre autoestima y bienestar emocional, porque el impacto de los ideales irreales es cada vez más fuerte”.

Carla Lorenzo en la presentación del libro "Apagá el daño, encendé el brillo"

Así, “Apagá el daño, encendé el brillo” se presenta como un recorrido que va del desgaste a la luz, invitando a detenerse, revisar y reconectar con una forma de cuidado más profunda. Para cerrar, Lorenzo remarcó que el eje del libro no es la pérdida, sino la recuperación. Señaló que el brillo propio no se apaga, sino que queda oculto cuando falta atención, y que siempre es posible revitalizarlo a través de la escucha y la pausa.

El libro puede descargarse en www.dove.com/uy